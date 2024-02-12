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Експосадовця Міноборони Лієва взято під варту

Христина Петренко
glavcom.ua
Експосадовця Міноборони Лієва взято під варту
Лієва взяли під варту у залі суду
фото: Центр протидії корупції

Строк тримання під вартою – до 8 квітня включно

Судді апеляції частково задовольнили скаргу прокурора та застосували до колишнього в.о директора департаменту Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це інформує Центр протидії корупції.

Як зазначається, Лієва взяли під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 8 квітня включно. Розмір альтернативної застави становить 50 млн грн.

У разі внесення застави на Лієва буде покладено ряд обов'язків, зокрема носіння електронного браслета та здачу закордонних паспортів.

«Йдеться про справу щодо укладення контракту між Міноборони та компанією «Львівський арсенал» на поставку 100 тисяч мінних пострілів. У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати.

Далі «Львівський арсенал» перерахував частину коштів у 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро на словацького посередника, компанію Sevotech. Більша частина з них потім пішла на рахунки ще одного посередника, хорватської компанії «WDG promet». Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено так і не було», – йдеться у повідомленні.

Центр протидії корупції пише, що під час засідання стало відомо, що підслідність у справі вже змінили із Нацполіції на НАБУ. Сторону обвинувачення представляв прокурор Офісу генпрокурора, який подавав апеляційну скаргу.

«За словами захисту, підписана Лієвим угода була повністю законною, не порушувала жодний нормативно-правовий акт, а процедура її укладення не відрізнялася від інших 420 угод, які підписував Лієв за час свого перебування на посаді.

Сам Лієв в ході засідання наголошував на тому, що ніякої змови бути не могло, адже він не був знайомий із директором «Львівського арсеналу» Юрієм Збітнєвим, бачився з ним лише один раз уже після укладення контрактів.

Прокурор натомість вказував, що зі сторони «Львівського арсеналу» супроводжував угоду щодо мін і проводив більшість контактів з чиновниками Міноборони не Збітнєв, а його заступник Сахненко.

Останній нібито підшукував компанії для реалізації схеми та схиляв Збітнєва на укладення контракту. Сахненко нібито є давнім знайомим Лієва і саме через цей зв'язок Сахненка призначили у «Львівський арсенал», бо це призначення давало компанії «зелене світло» у Міноборони.

Лієв повністю заперечував будь-які порушення у власних діях і стверджував, що посадовці Міноборони ніяким чином не причетні до не постачання товару», – повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що Лієв припустив, що у певний момент щось могло піти не так у господарських відносинах «Львівського арсеналу», компаній Sevotech, WDG та хорватського заводу, який виготовляв міни. Він вважає, що з цим треба дійсно розбиратися, однак жодного стосунку посадовці Міноборони до цих відносин не мали і мати не могли.

Прокурор Офісу генпрокурора просив призначити варту із заставою у понад 268 млн грн.

Нагадаємо, Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

Раніше повідомлялось, що пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють. 

Читайте також: «Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва
Теги: суд Міноборони гроші прокурор озброєння Олександр Алієв

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