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Не можна хворіти, замовляти їсти та прати. Як візит Путіна обмежив життя студентів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Не можна хворіти, замовляти їсти та прати. Як візит Путіна обмежив життя студентів
Президент держави-агресорки під час відвідин Балтійського федерального університету
фото: POOL / ТАСС

На території студентських гуртожитків було запроваджено жорсткий режим контролю через приїзд російського диктатора

У четвер, 25 січня, візит президента РФ Володимира Путіна до Калінінграда створив побутові незручності для студентів Балтійського федерального університету, з якими запланував зустріч лідер держави-агресорки. Про це повідомляє прокремлівське видання The Moscow Times.

Зокрема, студентам заборонили залишати гуртожитки до закінчення візиту президента. Для підтримки цього режиму всі входи, крім одного, були закриті, а прохід, що залишився, обнесли парканом. 

Заходи безпеки не обмежуються лише переміщенням студентів. В одному з гуртожитків від студентів вимагали не зачиняти двері кімнат на ключ, щоб забезпечити доступ у разі потреби.

Крім того, комендант гуртожитку повідомила про низку обмежень:

  • не можна викликати швидку допомогу на територію гуртожитку 25 січня;
  • не можна замовляти доставку їжі;
  • роботу пральних машин тимчасово призупинено;
  • доступ гостей заборонено.

Адміністрація гуртожитку запевнила студентів, що всі обмеження є тимчасовими і після від'їзду президента «життя повернеться до звичайного русла». 

Нагадаємо, у Росії за наказом Путіна розпочинають радикальне розширення системи розпізнавання осіб. Після розширення мережі державних камер, кількість яких по всій країні перевищує півмільйона, до системи, яка дозволяє «вирахувати» людину по обличчю, починають підключати приватні.

Стало відомо, що Кремль відмовляється від міжнародного розслідування збиття літака Іл-76 під Брянськом. 

Прессекретар Путіна вважає, що міжнародне розслідування потрібне, але мовляв, лише, коли йдеться про вивчення злочинів не Росії, а за словами Пєскова, України. «Міжнародне розслідування потрібне, але якщо ми говоримо про розслідування злочинів київського режиму», - заявив Пєсков.

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Теги: диктатор путін росія розслідування

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