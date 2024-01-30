Суд не обрав запобіжний захід експосадовцю Міноборони у справі на ₴1,5 мільярда

Прокурори просили призначити тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн

Вищий антикорупційний суд 29 січня відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Про це повідомляє Суспільне.

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У повідомленні вказується, що під час засідання прокурори попросили призначити Лієву, одному з підозрюваних у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, тримання під вартою або заставу у розмірі 268 млн грн.

Однак суд відмовив у клопотанні.

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«На засіданні шоумен Олександр Педан і заступник секретаря РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки», – йдеться в повідомленні.

Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал».

Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Раніше повідомлялося про скандал у Міноборони. Поставало питання, хто такий Лієв та чи справді він має проросійські погляди.

Зазначається, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що до державного бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися раніше вкрасти в ЗСУ.