Справа Майдану: екскомандир та троє співробітників кримського «Беркута» отримали підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у справах Майдану екскомандиру та трьом співробітникам кримського «Беркута»

Колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці

Колишній командир і 3 офіцери кримського «Беркуту» звинувачуються у державній зраді та пособництві анексії Криму Росією шляхом захоплення вогнепальної зброї і блокування доріг у 2014 році. Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора.

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За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП «Беркут» УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього ж підрозділу.

За даними слідства, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці.

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З 26 лютого 2014 року після повернення з Києва до Севастополя вони протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу.

Надалі, за попередньою змовою з представниками РФ та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, підозрювані використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між Кримом та Херсонською областю. Таким чином вони сприяли РФ у здійсненні окупації територій м. Севастополь та АР Крим.

Підозрюваним інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).

Раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх «беркутівців». Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту у лютому 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів. Наразі обвинувальні акти направлено до суду.