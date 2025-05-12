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Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
У травні 2021 року кримінальний авторитет потрапив під варту, де просидів всього півтора місяця
фото: джерела «Главкома» в СБУ

20 років тому кримінальний авторитет вже сидів

Громадянин Сергій Олійник, відомий як злодій у законі на прізвисько Умка, який потрапив у немилість СБУ, має стабільні зв’язки у правоохоронних органах. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі, який дружить з силовиками та суддями».

Як свідчать дані з судового реєстру, опрацьовані редакцією, Умка має дві підозри за «Встановлення або поширення злочинного впливу у статусі злодія в законі (ч. 3 статті 255-1 Кримінального кодексу) і «Організацію, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)» (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу).

У травні 2021 року кримінальний авторитет потрапив під варту, де просидів всього півтора місяця. Натомість інший підозрюваний злодій у законі на прізвисько Лаша Сван (він же Лаша Джачвліані, уродженець Грузії), арештований разом із Умкою, вийшов на волю за першим епізодом майже через рік після затримання.

Оскаржуючи в апеляційному суді скасування арешту Умки, прокурор висловив застереження. «У випадку обрання запобіжного заходу відносно Сергій Олійник, не повʼязаного з триманням під вартою, він зможе безперешкодно, в тому числі з використанням засобів мобільного звʼязку, спілкуватися з зазначеними невстановленими звʼязками в правоохоронних органах та коригувати заходи з уникнення від кримінальної відповідальності», – сказано в ухвалі апеляції.

Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах фото 1
витяг із судового реєстру

Крім цього, у матеріалах справи є ще один яскравий приклад суттєвих зв’язків Умки з органами правопорядку. У далекому 2005 році Сергій Олійник відбував реальне покарання за статтею 345 Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Однак ця інформація дивним чином зникла з бази даних Міністерства внутрішніх справ.

Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах фото 2
витяг із судового реєстру

12 травня у мережі з’явилася інформація, що Умку під конвоєм було доставлено до суду.

Нагадаємо, що 10 травня з’явилися подробиці затримання злодія в законі Сергія Олійника на прізвисько «Умка». Він, зокрема, привернув увагу силових структур, бо їздив на авто зі спецсигналами без жодного на те права. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел у СБУ, правоохоронці доволі аргументовано пояснили Умці і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на машині. Вони були встановлені на броньований автомобіль Умки заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців.

Напередодні медіа писали, що 1 березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких керівник головного управління контрзахисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Анатолій Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори «Паріматч» Сергія Портнова.

На святкуванні також помітили Сергія Олійника, відомого у кримінальному світі за прізвиськом Умка. У 2021 році Олійник потрапив під санкції РНБО, коли ті запроваджувалися проти 557 злодіїв у законі.

Після публікації керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнили з посади.

У серпні 2022 року Умку затримали працівники Нацполіції на Закарпатті, але після складання протоколу його відпустили. Він близький до іншого дніпрянина, кримінального авторитета Олександра Петровського (Нарік), якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, «вору в законі» на прізвисько «Гега Озургетський» та «кримінальному авторитету» «Хромому» повідомлено про підозру. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито злочинне угруповання. 

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Теги: злочинець СБУ кримінал

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