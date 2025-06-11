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На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На Хмельниччині СБУ викрила диверсантів, які підірвали залізничну колію під час руху потяга
У Хмельницькому судитимуть диверсантів, які підірвали колію під час руху потяга
фото: facebook-сторінка Управління СБ України у Хмельницькій області

Двоє місцевих мешканців діяли на замовлення ФСБ і підірвали залізничну колію, виготовивши вибухівку самостійно

Двох мешканців Хмельниччини, яких підозрюють у підриві залізничної колії під час руху вантажного потяга. Їх звинувачують у державній зраді, диверсії, дезертирстві та незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління СБ України у Хмельницькій області.

У грудні 2024 року диверсанти виготовили саморобний вибуховий пристрій із тротилу та пластиду, обладнаний дистанційним керуванням. У нічний час вони заклали вибухівку на залізничному перегоні, по якому в той момент рухався вантажний потяг.

Зловмисники чекали вибуху, знаходячись у припаркованому поруч автомобілі. Коли вранці наблизився потяг, вони активували вибухівку. Підрив колії знімали на камеру телефона для звітності перед кураторами ФСБ. Ніхто не постраждав, оскільки машиніст встиг загальмувати.

Речові докази, вилучені у затриманих, серед яких зображення на телефоні
Речові докази, вилучені у затриманих, серед яких зображення на телефоні
facebook.com/ssu.khmelnitsky

Обох зловмисників вдалося затримати, хоча вони намагалися втекти з місця події, змінивши транспорт. Під час обшуків правоохоронці вилучили у них елементи вибухівки, автоматичну зброю, набої та мобільні телефони з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Затриманим 28 та 29 років. Обоє є дезертирами, які самовільно залишили свої військові частини. Один із них має наркотичну залежність. Встановлено, що вони вийшли на зв'язок із ФСБ через тематичні телеграм-канали, шукаючи «легкий заробіток».

Момент затримання одного з підозрюваних
Момент затримання одного з підозрюваних
facebook.com/ssu.khmelnitsky

Обвинуваченим інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану),
  • ч. 2 ст. 113 (диверсія в умовах воєнного стану),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю),
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї),
  • ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Обом загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Прокуратура Хмельницької області вже направила обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі. Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує.

Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний безробітний, якого в лютому цього року завербувала ФСБ.

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Теги: СБУ залізниця диверсія

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