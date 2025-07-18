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Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора
У межах розслідування засуджений пішов на угоду зі слідством
фото: Офіс генерального прокурора

Російський агент отримав 15 років ув'язнення за спробу вбивства прокурора

У Дніпрі засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агента російських спецслужб, який за завданням ворога підірвав автомобіль з прокурором. Вирок виніс суд за публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як довели прокурори в суді, засуджений, житель Полтавщини, був завербований представниками спецслужб РФ через Telegram-канал. Виконуючи інструкції куратора, він заклав саморобний вибуховий пристрій біля автомобіля прокурора в одному з районів Дніпра. Згодом агент активував вибухівку та встановив пристрій дистанційного спостереження й керування поблизу місця теракту.

Теракт у Дніпрі: російський агент отримав вирок за спробу вбивства прокурора фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Внаслідок вибуху 6 червня 2025 року поранення отримав власник автомобіля – прокурор.

У межах розслідування засуджений пішов на угоду зі слідством. Він визнав свою вину, уклав угоду про визнання винуватості та надав покази на іншого співучасника. Це дозволило оперативно розкрити злочин. Щодо іншого підозрюваного наразі триває досудове розслідування.

Суд визнав фігуранта винним у низці злочинів:

  • Державна зрада (ч. 2 ст. 111 КК України)
  • Вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України)
  • Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України)
  • Незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263-1 КК України)

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Волині викрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів спеціального призначення, який намагався організувати схему ухилення від військової служби шляхом оформлення фальшивих медичних документів. 

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Теги: теракт Дніпро росія суд Офіс Генерального прокурора

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