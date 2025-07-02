Офіс президента пояснив, як скасування санкцій проти Сирії торкнулось обмежень Росії

Власюк підкреслив, що санкції США проти Росії через війну в Україні не скасовано

США скасували частину санкцій проти Сирії, виключивши російські суб'єкти зі списку SDN

Президент США 30 червня 2025 року скасував частину санкцій проти Сирії. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, це рішення мотивоване зміною режиму та політичними реформами в Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Владислава Власюка.

Власюк повідомив, що припинено дію надзвичайного стану, введеного ще у 2004 році. Також скасовано низку указів та послаблено обмеження, що стосувалися Caesar Act, CBW Act та Syria Accountability Act. Санкції знято з деяких сирійських інституцій та компаній, зокрема Syrian Arab Airlines, Commercial Bank of Syria, Central Bank of Syria та інших.

Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США виключило зі списку SDN (Specially Designated Nationals) низку російських суб'єктів, які раніше перебували під санкціями через сирійську програму. До цього списку увійшли:

Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo Moskovski Aktsionerny Bank Tempbank

Russian Financial Alliance Bank

Hudsotrade Limited

Gagloev, Mikhail Georgievich

Al-Zeydi, Issa

Ilyumzhinov, Kirsan Nikolayevich

Makarov, Aleksey

Щодо інших російських компаній, таких як Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation, проведено коригування позначень у SDN List. Проте, блокуючі санкції США проти них залишаються чинними.

Владислав Власюк підкреслив, що санкції США проти Росії через війну в Україні не скасовано. Це рішення стосується виключно сирійського досьє і не впливає на обмеження, введені у відповідь на агресію РФ проти України.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року.

До слова, президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії. Внаслідок чого виключено з «чорних списків» деякі російські банки, установи та фізичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що у результаті з санкцій виключено колишнього президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), колишнього голову Калмикії Кірсана Ілюмжинова. У 2015 році його звинуватили в підтримці режиму тодішнього президента Сирії Башара Асада. Тоді активи Ілюмжинова на території США було заморожено.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».

Очільник МЗС країни Асад аль-Шибані заявив, що припинення обмежень усуне перешкоду на шляху економічного відновлення і відкриє країну для міжнародної спільноти.