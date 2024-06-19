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Кількість випадків домашнього насилля в Україні зросла на 36% за рік – інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кількість випадків домашнього насилля в Україні зросла на 36% за рік – інфографіка
Загалом у 2024 році про підозру у скоєнні домашнього насилля повідомили більше тисячі українців
фото з відкритих джерел

Наразі реєструють у середньому 300 справ на місяць, які стосуються домашнього насильства

У 2024 році кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 36% у порівнянні з минулим роком. Про це свідчить індекс Опендатабота.

Так, від початку року було відкрито вже 1 521 провадження про домашнє насилля, тоді як за аналогічний період у 2023 році – 1121. Наразі реєструють у середньому 300 таких справ на місяць.

Також суттєво знизилася кількість справ, які доходять до суду. Якщо у 2022 та 2023 роках їх було близько 83%, то цьогоріч лише 64%. Аналітики зазначають, що це найнижчий показник за останні п’ять років.

Кількість випадків домашнього насилля в Україні зросла на 36% за рік – інфографіка фото 1

Загалом у 2024 році про підозру у скоєнні домашнього насилля повідомили понад тисяча українців.

Нагадаємо, через удари росіян по містах та селах України, втрату житла, травмування чи загибель рідних, економічні труднощі рівень емоційної напруги в суспільстві досяг критично високого рівня. Це призводить до зростання рівня домашнього насильства, розповів заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Драп’ятий наголосив, що динаміка зростання випадків домашнього насильства особливо помітна, якщо порівняти дані зі статистикою відносно мирного 2019 року. У той період було повідомлено про підозру 854 людям, що менше навіть за дані чотирьох місяців поточного року.

До слова, у січні 2024 року в Україні зареєстрували рекордну кількість справ про домашнє насильство. Загалом протягом першого місяця року було зареєстровано 435 справ про домашнє насильство, що майже вдвічі більше ніж у січні минулого року. За даними аналітиків, кількість справ щодо домашнього насильства зростає рік до року – виключенням став лише перший рік повномасштабного вторгнення.

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Теги: домашнє насильство Місяць

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