Глобальний саміт миру: стали відомі основні теми зустрічі

Мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах «формули миру»

Саміт миру спрямований на залучення представників рф до мирних переговорів

Саміт миру у Швейцарії, який має відбутися 15-16 червня, має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ. Перед усім сторони хочуть домовитись про звільнення полонених, продовольчу безпеку та «ядерні об'єкти». Про це пише Bloomberg.

Журналістам видання вдалось ознайомитись із проєктом рішення Глобального саміту мир, який містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української «формули миру»

Як випливає з документа, мирна конференція у Швейцарії буде зосереджена на трьох пунктах «формули миру» – ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей.

Зокрема проєкт документа викладає три основні принципи:

Об’єкти ядерної енергетики мають бути безпечними, а будь-яка загроза використання ядерної зброї є «неприпустимою». Атомні установки, включно з ЗАЕС, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів, визначених Міжнародним агентством з атомної енергії

Продовольча безпека не повинна бути «озброєною», а гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.

Усі військовополонені мають бути звільнені, включно з усіма «депортованими та незаконно переміщеними» українськими дітьми та цивільними особами, які мають бути повернуті в Україну.

«Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників російської федерації», - йдеться в документі, який наводить Bloomberg.

А втім, журналісти наголошують, що проєкт рішень саміту ще може змінитись

Bloomberg додає, що вже понад 100 країн і 75 глав держав підтвердив свою участь у Саміті Миру. Навіть більшість лідерів G7, проте США на саміті представлятиме віцепрезидент Камала Гарріс та радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Окрім того, Ступінь участі інших ключових країн, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка та Саудівська Аравія, залишається незрозумілою.

Нагадаємо, Швейцарська народна партія закликала владу запросити Росію на Глобальний саміт миру.

Як відомо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.