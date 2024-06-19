Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон

Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування

Закон передбачає покарання за скоєння сексуального насильства шляхом вербальної чи невербальної комунікації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329, який передбачає штрафи в розмірі до 2720 грн за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру у месенджери. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Зокрема, закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» пояснює, що сексуальне домагання містить дії сексуального характеру, які не зачіпають статеву свободу або статеву недоторканість, але можуть образити чи принизити гідність особи, супроводжуючись створенням ворожого або образливого середовища. За це може бути накладено штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №8329 щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції. Зокрема, він передбачає покарання за скоєння сексуального насильства шляхом вербальної чи невербальної комунікації, включно з електронними пристроями.

Депутати доповнили Кодекс статтями про вчинення насильства за ознакою статі, сексуальне домагання, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису.

Як повідомлялося, Мінцифра та Департамент кіберполіції спільно з громадською організацією «Магнолія» запустили перший портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime.