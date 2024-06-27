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Шмигаль після зауваження Зеленського відправить міністрів поближче до фронту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Шмигаль після зауваження Зеленського відправить міністрів поближче до фронту
Уряд планує проводити регіональні та виїзні засідання, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей
фото: пресслужба уряду

Денис Шмигаль: «На виконання завдання президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Особлива увага прифронтовим областям» 

Уряд розпорядився, аби міністри невідкладно з'їздили до регіонів, особливо до прифронтових. Ця ініціатива відбулася після критики президента України Володимира Зеленського під час візиту на Донбас. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На виконання завдання президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Особлива увага прифронтовим областям», – зазначив він.

За словами прем'єра, за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів уряду щодо ситуації у ключових сферах.

«Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво - усе це у фокусі уряду», – додав Шмигаль.

За підсумками цієї роботи, як додав голова уряду, будуть проводити регіональні та виїзні засідання, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Нагадаємо, 26 червня президент Володимир Зеленський побував у Донецькій області. Там він провів нараду. Зокрема, Зеленський анонсував рішення щодо деяких чиновників. Йшлося про тих, хто попри свої обов'язки не був поблизу фронту по півроку.

Теги: Володимир Зеленський уряд Денис Шмигаль

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