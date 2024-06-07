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Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів
Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував
фото з відкритих джерел

Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні рішення про надання зброї Україні

Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN.

«Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував», – повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.

Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

Що увійшло до пакета

Повідомляється, що нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, зокрема міститиме:

  • боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
  • мінометні системи й артилерійські снаряди;
  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • 155-мм гаубиці;
  • бронетехніку;
  • патрульні катери;
  • вибухівку та додаткові запчастини.

Зауважимо, перед цим видання Associated Press писало, що озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по «загрозам всередині Росії, аби захистити місто Харків». Також для того, щоб зброя швидко потрапила на поле бою в Україні, її передадуть із наявних запасів США.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський і його американський колега сьогодні зустрічаються у Франції, куди вони прибули з нагоди «Дня Д» - 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії в Другій світовій війні.

Раніше повідомлялося, що 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму $275 млн. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.

Теги: Харків зброя армія Володимир Зеленський боєприпаси президент місто озброєння

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