Франція відкриє в Україні оборонний завод. У Києві стався обвал моста. Головне за 19 червня

Французька компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби

Французька компанія Thales підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту

У Києві обвалився міст на проїжджу частину. Французи відкривають в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів. Перетин кордону за допомогою «Резерв+»: ДПСУ повідомила про зміни в законодавстві. Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон. Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів

«Главком» склав добірку новин 19 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

У Києві обвалився міст на проїжджу частину

фото з соцмереж

Через інцидент на проспекті Повітряних сил рух транспорту перекрито на вулиці Борщагівській в обидва напрямки. Наразі у КМДА не можуть сказати, що стало причиною обвалу мосту. Адже він перебував у задовільному стані. Кандибор також заявив, що міст останній раз обстежувався у 2020 році та його аварійність не передбачалась.

Французи відкривають в Україні завод з обслуговування систем ППО і радарів

фото з відкритих джерел

Французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності. Зазначається, що дві угоди Thales стосуються одного з підприємств акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Згідно з першою угодою, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Перетин кордону за допомогою «Резерв+»: ДПСУ повідомила про зміни в законодавстві

фото з відкритих джерел

Відтепер QR-код у мобільному додатку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, в пунктах пропуску на кордоні, як і раніше, перевірятимуть наявність необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329, який передбачає штрафи в розмірі до 2720 грн за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру у месенджери. Про це йдеться в картці законопроєкту. Зокрема, закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Розстріл українських полонених біля Роботиного: розвідка ідентифікувала окупантів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало військових злочинців – військослужбовців окупаційної армії, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області. Про це інформує пресслужба розвідки.

Фахівці ГУР встановили причетних до воєнного злочину. Ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу ЗС РФ. «Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія). На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маїрбекович, 1990 року народження, позивний «буйвол», – поінформували в українській розвідці.

Пхеньян зобов'язався офіційно допомагати Москві воювати проти України

фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

На тлі підписання угоди Путін заявив, що РФ не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з Північною Кореєю

Цілили по дитячому обʼєкту відпочинку: окупанти атакували Харків

Сьогодні в день, 19 червня, російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух. Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив про «приліт» на околиці міста, ймовірно – КАБом.

«Приліт на околиці міста. Ймовірно – КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється», – зазначив Терехов.