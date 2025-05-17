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Мешканець Дніпра влаштував автоцвинтар серед багатоповерхівок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мешканець Дніпра влаштував автоцвинтар серед багатоповерхівок
Покинуті автівки у дворі порушують правила благоустрою
фото: скріншот із відео

Комунальники не мають законних підстав, щоб прибрати машини, а власник це робити відмовляється  

Автоцвинтар посеред двору багатоповерхівок на одному з житломасивів Дніпра. Місцевий житель четвертий рік звозить та залишає стояти просто неба старі легковики, мікроавтобуси та навіть вантажівки. Їх тут зібралося вже більше десятка. Люди кажуть: неодноразово просили чоловіка прибрати машини, звертались і до міської інспекції з паркування. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«По-перше, воно заважає людям, навколишнє середовище забруднюється», – обурюється місцева жителька Ірина.

Жінка каже, подвір'я багатоповерхівок на 12-му кварталі, де вона мешкає, перетворюється на автозвалище. Розповідає, машини сюди з лютого 2022 року звозить чоловік із сусіднього будинку. Він займається пасажирськими перевезеннями.

На прохання людей прибрати авто з-під будинків їхній власник лаконічно відповідає, що скоро це зробить. Однак навести лад не поспішає.

Начальник відділу тимчасового затримання транспорту Віталій Мельник каже, інспекція з паркування отримувала звернення від місцевих жителів щодо покинутих у дворі авто, але вони запарковані без порушень правил дорожнього руху.

«У інспекції немає законних підстав для того, щоб їх тимчасово затримати, тобто евакуювати на штрафмайданчик. Але вони поки покинуті, потрібен механізм, і тоді ми будемо переміщати ці машини на спеціально відведені майданчики», – каже Віталій Мельник.

Він додає, наразі міськрада розробляє проєкт таких майданчиків, адже від початку повномасштабної війни покинутих авто в місті побільшало.

«Це порушує правила благоустрою населених пунктів, за що передбачений штраф до1360 грн», – пояснює речниця патрульної поліції Людмила Копиленко.

Вона додає, що звернень від жителів 12-го кварталу правоохоронці не отримували.

Подвір'я багатоповерхівок на 12-му кварталі Дніпра перетворюється на автозвалище

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року в Україні набуває чинності закон, що зобов'язує використовувати рідке біопаливо в автомобільних бензинах. Тобто до всього бензину, який реалізується на АЗС, додаватимуть спирт

Наразі біоетанольна суміш дорожча, ніж звичайний бензин (у гурті), але нафта на світовому ринку дешевшає, тому у роздріб ціна навряд чи зросте, а за оптимістичним сценарієм – навіть знизиться на 3–5 грн/л.

До слова, нещодавно уряд змінив правила для водіїв мотоциклів та мопедів.

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Теги: вантажівки машини штраф інспекція правила Дніпро

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