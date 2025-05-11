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Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі з Дніпра, який тісно дружить з силовиками та суддями

Резонанс
Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі з Дніпра, який тісно дружить з силовиками та суддями
Сергій Олійник на прізвисько «Умка» під час «виховної хвилини» СБУ
фото: джерела «Главкома» в СБУ

СБУ влаштувала публічну прочуханку Сергію Олійнику за незаконне використання спецсигналів на авто... Хто цей чоловік?

«Це не зовсім затримання, скоріше, профілактичні заходи. Пам’ятаєте, як до нас приходив нардеп Юрій Бойко, а потім вибачався за тікток-контент? Так і у випадку з «Умкою». Так пояснює співрозмовник «Главкома» в СБУ гучні суботні «маски-шоу» з громадянином Сергієм Олійником (більш відомий як злодій у законі на прізвисько Умка) та його бодігардами посеред вулиці.

«Я обіцяю, що не буду їздити зі спецсигналами», – промимрив Умка, голова якого у цей момент була притиснута до автівки співробітником СБУ. Публіка в захваті від такої оперативності. Тисячі «дякую» на адресу спецслужби заполонили соцмережі.

Злодій у законі Умка привернув увагу всієї країни, коли засвітився у компанії з колишніми та діючими чільними працівниками СБУ під час святкування Дня народження у спільного знайомого. Відповідну подію зафільмували журналісти-розслідувачі і 9 травня оприлюднили. Тоді ж медіа продемонстрували, як Умка сідає у позашляховик із проблисковими маячками, які дозволено використовувати правоохоронним органам. Фактично вже на другий день після виходу скандального відео Олійника вирішили публічно відшмагати, аби погасити суспільне обурення від побаченого.

Як з’ясував «Главком», життєвий шлях Сергія Олійника з Дніпра тісно переплітається з органами правопорядку, співробітники яких... діляться з ним цінною інформацією. Саме про це свідчать матеріали кримінальних справ, у яких Умка має статус обвинуваченого.

За даними МВС, на 1 січня 2020 року на території України перебувало 34 злодії в законі. Злодії в законі та лідери організованих злочинних угруповань контролюють викрадення автотранспорту, квартирні крадіжки та інші  системні та  масові  злочини проти власності українців. Але особливо небезпечним для нацбезпеки є той факт, що так звані злодії в законі намагаються впливати і на політичні процеси, встановлюючи корумповані зв’язки з представниками органів державної влади, місцевого самоврядування з судами, наголосило міністерство.

Відкладена госпіталізація до Стамбула

Близько першої години ночі 20 травня 2021 року в аеропорті Дніпра відбувалися незвичайні події: правоохоронці затримали Умку, в якого на руки були квитки в один кінець. Він разом із сім’єю збиралися летіти до Стамбула. Пізніше адвокати Олійника заявлять у суді, що 20 травня 2021 року він мав бути госпіталізований до стамбульської клініки для проходження обстеження та лікування. Однак це вже немає жодного значення, оскільки в Україні Сергій Олійник став «клієнтом» Національної поліції, отримавши підозру за «Встановлення або поширення злочинного впливу у статусі злодія в законі (ч. 3 статті 255-1 Кримінального кодексу). І одразу загримів під варту.

У парі з Умкою суд арештував ще одного злодія у законі на прізвисько Лаша Сван, він же Лаша Джачвліані, уродженця Грузії.

За повідомленням правоохоронців, було вилучено понад $3,2 млн злочинного «общака», збір та розподіл якого контролювали Умка і Лаша Сван. Також слідство у рамках цієї справи відшукало дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями і понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі з Дніпра, який тісно дружить з силовиками та суддями фото 1
скріншот із фейсбук-сторінки Нацполіції

Що цікаво: за даними слідства, все своє майно (нерухомість, земельні ділянки, дорогі автівки) Умка записував на близьких родичів, у тому числі батьків, тестя й тещу, рідного брата та племінників. На ньому висить лише квартира 54 «квадрата», яка також опинилася під арештом.

За матеріалами справи, у лютому 2014 року у Санкт-Петербурзі під час сходки впливових у злочинному світі осіб українець Сергій Олійник «коронувався», отримавши вищий статус у злочинній ієрархії – злодій у законі»’. У грудні 2020 року Умка організував та взяв участь у злочинному зібранні за участі інших злодіїв у законі»’, що пройшов у ресторані «Гурія» в Дніпрі. На тій сходці вирішувалося питання розподілу так званого злодійського общака, у тому числі на лікування арештованих злодіїв у законі і на святкування Нового року.

Сергій Олійник і Лаша Джачвліані (на фото: зліва направо)
Сергій Олійник і Лаша Джачвліані (на фото: зліва направо)
фото з відкритих джерел

У 2021 році у цьому закладі харчування злодії у законі, серед яких були Умка і Лаша Сван визначилися з кандидатурою, відповідальною за збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси; обговорювали координацію роботи шахрайських call-центрів тощо.

21 травня 2021 року президент Володимир Зеленський запровадив довічні санкції проти Умки і Лаші Свана.

Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі з Дніпра, який тісно дружить з силовиками та суддями фото 2
витяг із держреєстру санкцій

Набожний зі зв’язками в органах

Злодій у законі Сергій Олійник недовго посидів за ґратами, якщо порівнювати з його грузинським візаві Лашою Джачвліані. 9 липня 2021 року одіозний суддя Печерського райсуду Сергій Вовк випустив Олійника під нічний домашній арешт (Джачвліані вийшов на волю у травні 2022 року). Під час численних спроб адвокатами врятувати Сергія Олійника з-за ґрат стало відомо про кілька несподіваних деталей.

Перша – Умка має відзнаки від Української православної церкви. До слова, ЗМІ називають Сергія Олійника близьким до іншого кримінального авторитета з Дніпра Олександра Петровського (прізвисько Нарік). У 2019 році Нарік засвітився у Стамбулі під час отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Друга – зв’язки у правоохоронних органах. Спочатку застереження пролунали від прокурора, коли суд випустив Умку під домашній арешт.

«На думку прокурора, у випадку обрання запобіжного заходу відносно Сергій Олійник, не пов`язаного з триманням під вартою, він зможе безперешкодно, в тому числі з використанням засобів мобільного зв`язку, спілкуватися з зазначеними невстановленими зв`язками в правоохоронних органах та коригувати заходи з уникнення від кримінальної відповідальності», – сказано в ухвалі апеляції.

Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі з Дніпра, який тісно дружить з силовиками та суддями фото 3
витяг із судового реєстру

Крім цього, у матеріалах справи зазначено, що у далекому 2005 році Сергій Олійник відбував реальне покарання за статтею 345 Кримінального кодексу «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Однак ця інформація дивним чином випарувалася з бази даних Міністерства внутрішніх справ.

Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі з Дніпра, який тісно дружить з силовиками та суддями фото 4
витяг із судового реєстру

Чергова ходка за ґрати

Наприкінці грудня 2022 року Умка і Лаша Сван знову заїхали у місця позбавлення волі. Цього разу Головне слідче управління Національної поліції оголосило підозри за статтею ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу («Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)».

За другою підозрою Олійник довше затримався в ізоляторі – близько року. Точний час, коли він вийшов на волю, не вдалося з’ясувати. Натомість Лаша Сван досі під вартою.

Наразі Шевченківський районний суд Дніпра розглядає по суті справу, де обвинуваченими проходять Сергій Олійник і Лаша Джачвліані. Обом загрожує позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: СБУ кримінал війна Дніпро арешт майно

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