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У Черкасах двоє чоловіків побили «кіборга», який служить в ТЦК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Черкасах двоє чоловіків побили «кіборга», який служить в ТЦК
За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу
фото з відкритих джерел

Напад на захисника ДАП у Черкасах: Двох чоловіків затримано за побиття під час оповіщення ТЦК

У Черкасах затримано двох чоловіків, які нанесли тілесні ушкодження захиснику Донецького аеропорту під час здійснення ним оповіщення військовозобов’язаних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався 7 травня, коли представники Черкаського ТЦК та СП зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. За даними ТЦК, один із зупинених почав поводитися неадекватно, і його словесна агресія разом з іншим чоловіком переросла у напад на службову особу.

Потерпілий – військовослужбовець, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. Під час повномасштабного вторгнення він також воював у складі розвідувального підрозділу на Харківщині. Через стан здоров’я його було переведено для проходження служби до ТЦК та СП.

Після нападу правопорушники зникли з місця події на автомобілі. Однак правоохоронці оперативно розшукали та затримали їх.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України, яка передбачає умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середнього ступеня тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких.

Наразі триває досудове розслідування. Порушникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Правоохоронці встановлюють осіб причетних до злочину. За скоєне нападникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Теги: Черкаси мобілізація ТЦК

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