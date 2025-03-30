У Києві жінки побили військового

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту

Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження

Поліція Києва встановлює обставини інциденту за участі військового. Про це інформує «Главком» із посиланням на правоохоронців.

Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

«Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка», – сказано у повідомленні поліції.

Тим часом, у місцевих пабліках з’явилася інформація, що конфлікт трапився через російську музику. Нібито військовий попросив компанію жінок, які відпочивали поруч, вимкнути пісню мовою країни агресора. Натомість громадянки кинули в нього пляшку з водою, а опісля взялися бити.

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