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У Києві жінки побили військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві жінки побили військового
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту
фото з відкритих джерел

Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження

Поліція Києва встановлює обставини інциденту за участі військового. Про це інформує «Главком» із посиланням на правоохоронців.

Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці. Між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

«Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка», – сказано у повідомленні поліції.

У Києві жінки побили військового фото 1

Тим часом, у місцевих пабліках з’явилася інформація, що конфлікт трапився через російську музику. Нібито військовий попросив компанію жінок, які відпочивали поруч, вимкнути пісню мовою країни агресора. Натомість громадянки кинули в нього пляшку з водою, а опісля взялися бити.

Раніше у невеликому містечку Снятин Івано-Франківської області стався інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві. Під час обіду в одному з місцевих закладів громадського харчування жінка, яка зробила зауваження щодо російської музики, стала жертвою фізичного нападу.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Оксен Лісовий наголосив, що в будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, треба передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року. 

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Теги: конфлікт ветеран Київ мова

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