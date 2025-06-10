Випалений напис «Слава Росії» на тілі захисника. Україна підтвердила справжність фото
Росія систематично порушує умови утримання українських полонених
Фото військового, на тілі якого окупанти випалили напис «Слава Росії», є справжнім. Захисника вдалося звільнити з неволі під час одно з попередніх обмінів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
«На жаль, це – справжнє фото. І історія така, що це не з цього обміну, це з одного з попередніх обмінів. Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це – свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники», – пояснив він.
За словами Юсова, Росія систематично порушує умови утримання українських полонених, зокрема стандарти харчування та медзабезпечення. «90% опитаних українських військових, яких визволили з полону РФ, свідчать про порушення умов утримання у тій чи іншій формі. Такі речі мають масовий характер, і це предмет серйозної роботи і тиску для всієї міжнародної спільноти», – зазначив посадовець.
Як зазначив представник Координаційного штабу, Україна ретельно документує всі порушення. Після повернення з полону всіх колишніх бранців опитують і фіксують всю отриману інформацію: про умови утримання, про всіх, хто причетний до порушення прав полонених, про українців, які ще залишаються у полоні.
«Це офіційна процедура. Це робота і правоохоронних органів, і співробітників Координаційного штабу, і правозахисних структур. Це все стає частиною роботи і українського слідства і правосуддя, і роботою України на міжнародних правових майданчиках», – наголосив він.
Юсов каже, що під час обмінів українців повертаюся з критичною втратою ваги. «Це візуально дуже видно, і відрізняється, у якому стані повертаються окупанти до РФ і у якому стані повертаються українські захисники», – підкреслив посадовець.
Нагадаємо, 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.
Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.
До слова, після один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань.
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