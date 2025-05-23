Лубінець показав перші емоції повернених з полону: сльози і дзвінки додому

Лубінець показав, як звільнені українці дзвонять рідним

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав емоційне відео звільнених українців з російського полону. Про це повідомляє «Главком».

«Привіт! Я живий-здоровий, все нормально», – телефонують українці, які повернулися з полону, своїм рідним.

«Емоції повернених – сльози радості й довгоочікуване полегшення. Вітаємо вдома Героїв!», – йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, що сьогодні із російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап обміну «1000 на 1000». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського. Сьогоднішній обмін – вже шостий цього року та 65-ий від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, серед звільнених з полону – цивільні, військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.