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У Гамбурзі жінка з ножем напала на людей на вокзалі: є поранені

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Гамбурзі жінка з ножем напала на людей на вокзалі: є поранені
Напад стався близько 18:00 за місцевим часом
фото: Michael Arning | Michael Arning

Гамбурзька поліція вважає, що підозрювана діяла сама і не мала спільників

У німецькому Гамбурзі 39-річна напала з ножем на перехожих – щонайменше 12 людей поранені. Як передає «Главком», про це пише Abendblatt.

Троє людей перебувають у критичному стані, троє отримали важкі травми, а шестеро – легкі. Напад стався близько 18:00 за місцевим часом. Злочин, ймовірно, стався на платформі біля колій 13 і 14 перед поїздом, який стояв. Федеральна поліція повідомила, що затримала підозрюваного. Bild пише, що нападницею виявилася жінка.

У Гамбурзі жінка з ножем напала на людей на вокзалі: є поранені фото 1
фото: Arning | Arning

Гамбурзька поліція вважає, що вона діяла сама і не мала спільників. Про причини нападу та особу нападниці наразі нічого не відомо. Рух поїздів поблизу платформи, де стався напад, тимчасово було зупинено.

Нагадаємо, увечері середи, 21 травня, двоє співробітників посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини поблизу заходу в Єврейському музеї у Вашингтоні. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що чоловіка і жінку вбили у північно-західній частині Вашингтона, поблизу музею. Неподалік також розташовані регіональний офіс ФБР та офіс федерального прокурора США. 

До слова, у Мексиці в центрі Мехіко невідові застрелили двох високопосадовців з команди мера Клари Бругади. Озброєні особи влаштували засідку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що озброєні нападники влаштували засідку та очікували автомобіль помічників мера Мехіко. Нападники пересувались на мотоциклі.

Теги: Німеччина напад

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