Блогер із Хуста отримав штраф за розпалювання релігійної ворожнечі

Іван Микуляк, який поширював тези російської пропаганди, не визнав провину

Хустський райсуд Закарпатської області визнав винним Івана Микуляка у релігійній ворожнечі й оштрафував на 3400 грн. Про це повідомляє Zaxid.net. У вироку йдеться, що обвинувачений під час навчання на четвертому курсі приватного Чернівецького православного богословського інституту створив сторінку у Facebook і публікував у соцмережах дописи, в яких називав ПЦУ сатаністами й звинувачував у зраді. Зазначимо, що власником та керівником інституту є Георгій Собят – протоієрей з Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Згідно з матеріалами справи, Іван Микуляк створив сторінку у Facebook і у серпні 2022 року опублікував допис, яким намагався дискредитувати ПЦУ. У публікації обвинувачений називав ПЦУ «безбожниками та противниками православної віри». Іван Микуляк обурювався, що людям нібито перешкоджають молитися у Почаївській лаврі.

У жовтні того ж року обвинувачений жалівся, що ПЦУ «захоплює майно й храми УПЦ» та збирає «сатанинський синод». Також Івану Микуляку не подобалось, що УПЦ асоціюють з Московським патріархатом.

«Чому ми маємо святкувати той чи інший празник якось по-інакшому? Бо так святкує цивілізований світ? А може краще опиратися не на цей сповнений гріха та розпусти світ. Те, що собі придумав розкольник, він же так званий Епіфаній, не означає, повторюю, не означає, що ми теж так маємо робити! Ми не зрадники, ми не продаємо свою віру за гроші та владу, ми не опираємось на політику та «цивілізований світ»!», – ішлося в одній із публікацій Івана Микуляка.

У суді обвинувачений не визнав провину й заявив, що його дописи не можуть ображати чиїхось почуттів. Однак свідки зазначали, що їм неприємні звинувачення у сектантстві. Під час судових засідань один зі свідків став на захист Івана Микуляка. Йдеться про старосту села Липовець, де й проживає обвинувачений. Староста переконував, що Микуляк є «позитивним громадянином».

Зазначимо, що обвинувачений на своїй сторінці у соцмережах публікує дописи проросійського політика Артема Дмитрука, який втік за кордон, поширює дописи Почаївської лаври УПЦ МП. У 2023 році Микуляк заявляв, що «потерпає від судових засідань» і збирав гроші на судові витрати.

Суддя Михайло Довжанин визнав Івана Микуляка винним у розпалюванні релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) та оштрафував на 3400 тис. грн. Обвинувачений також має сплатити понад 7 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Закарпатському апеляційному суді.

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