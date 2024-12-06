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Втрати ворога станом на 6 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 6 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 30899 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 грудня втратила:

  • особового складу – близько 750610 (+1660) осіб,
  • танків – 9514 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19518 (+46) од,
  • артилерійських систем – 21043 (+21) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1020 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),
  • крилаті ракети – 2857 (+2),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,
  • спеціальна техніка – 3633 (+2).
Втрати окупантів станом на ранок 6 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 6 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 грудня:

  • у Чорному морі один ворожий корабель, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 6 грудня
Активність флоту окупантів станом на 6 грудня
Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, в листопаді 2024 року середньодобові втрати російського особового складу досягли нового історичного максимуму – 1523 людини. А 28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат. Загалом окупанти зазнали у листопаді втрат у розмірі 45 690 осіб.

У версені та жовтні російські втрати склали приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 км² України та Курської області. Таким чином, Росія у вересні, жовтні та листопаді в обмін на 2356 км² здобутків віддала 125 800 своїх солдатів. Або приблизно 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.

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Теги: Генштаб окупанти втрати ЗСУ фронт війна Україна росія

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