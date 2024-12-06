Втрати ворога станом на 6 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 30899 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 6 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 6 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 6 грудня втратила:

особового складу – близько 750610 (+1660) осіб,

танків – 9514 (+8) од,

бойових броньованих машин – 19518 (+46) од,

артилерійських систем – 21043 (+21) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО – 1020 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20023 (+46),

крилаті ракети – 2857 (+2),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30899 (+56) од,

спеціальна техніка – 3633 (+2).

Втрати окупантів станом на ранок 6 грудня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 6 грудня:

у Чорному морі один ворожий корабель, які є носіями крилатих ракет «Калібр»;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 6 грудня Військово-морські сили ЗСУ

Нагадаємо, в листопаді 2024 року середньодобові втрати російського особового складу досягли нового історичного максимуму – 1523 людини. А 28 листопада російські війська вперше за один день зазнали трохи більше 2000 втрат. Загалом окупанти зазнали у листопаді втрат у розмірі 45 690 осіб.

У версені та жовтні російські втрати склали приблизно 80 110 військових в обмін на приблизно 1517 км² України та Курської області. Таким чином, Росія у вересні, жовтні та листопаді в обмін на 2356 км² здобутків віддала 125 800 своїх солдатів. Або приблизно 53 російські втрати на квадратний кілометр захопленої території України.