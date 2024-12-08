РДК ставить собі завдання змінити режим у Кремлі

Кремлівський режим упаде. Швидше за все це відбуватиметься у кілька етапів. Про це в інтерв’ю Video NV розповів колишній офіцер ФСБ, а нині боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов.

«РДК ставить собі завдання змінити режим у Кремлі, тому це обов'язково станеться. Після успіху української армії на фронті буде створено демілітаризовану зону в прикордонні, постануть народні республіки, які покажуть, що сегментація Російської Федерації – це не страшно», – описав можливе майбутнє Ілля Богданов.

Старший лейтенант Федеральної служби безпеки Росії Ілля Богданов нині воює в РДК фото: скріншот із відео

На думку бійця, цілком реально створити не кринж-республіку на зразок ДНР чи ЛНР, а свого роду Кібер-Русь, у якій пануватиме трансгуманізм і буде цифрова держава.

Нагадаємо, приблизно 10 км² Курської області стали кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати.

Також Сили оборони України просунулися в районі головного «українського плацдарму» в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції.