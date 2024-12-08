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Колишній офіцер ФСБ, який воює за Україну, описав майбутнє Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Колишній офіцер ФСБ, який воює за Україну, описав майбутнє Росії
РДК має на меті повалити рнжим Путіна
фото з відкритих джерел

РДК ставить собі завдання змінити режим у Кремлі

Кремлівський режим упаде. Швидше за все це відбуватиметься у кілька етапів. Про це в інтерв’ю Video NV розповів колишній офіцер ФСБ, а нині боєць Російського добровольчого корпусу Ілля Богданов.

«РДК ставить собі завдання змінити режим у Кремлі, тому це обов'язково станеться. Після успіху української армії на фронті буде створено демілітаризовану зону в прикордонні, постануть народні республіки, які покажуть, що сегментація Російської Федерації – це не страшно», – описав можливе майбутнє Ілля Богданов.

Старший лейтенант Федеральної служби безпеки Росії Ілля Богданов нині воює в РДК
Старший лейтенант Федеральної служби безпеки Росії Ілля Богданов нині воює в РДК
фото: скріншот із відео

На думку бійця, цілком реально створити не кринж-республіку на зразок ДНР чи ЛНР, а свого роду Кібер-Русь, у якій пануватиме трансгуманізм і буде цифрова держава.

Нагадаємо, приблизно 10 км² Курської області стали кладовищем для російської техніки. Це передвісник катастрофи, яка наближається для Кремля, оскільки його наступ на Україну починає слабшати.

Також Сили оборони України просунулися в районі головного «українського плацдарму» в Курській області та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції. 

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Теги: росія війна держава наступ

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