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«За спиною Онуфрія». Архієреї УПЦ МП засудили усунення Росією митрополита Донецького Іларіона

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«За спиною Онуфрія». Архієреї УПЦ МП засудили усунення Росією митрополита Донецького Іларіона
BBC: Ця заява з'явилася «за спиною» Онуфрія і без його підтримки
фото: Уніан

Представники УПЦ МП стверджують, що рушієм заяви є одеський митрополит Агафангел

29 архієреїв Української православної церкви Московського патріархату засудили дії РПЦ щодо звільнення ієрархів УПЦ МП на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у їхній заяві.

Зазначається, 24 жовтня 2024 року синод Російської православної церкви ухвалив рішення звільнити митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона від управління Донецькою єпархією УПЦ МП та відправити його на спокій. Раніше були звільнені архиєреї інших єпархій УПЦ МП на територіях, тимчасово окупованих Росією.

«Ці рішення були ухвалені в односторонньому порядку, без будь-якого погодження з Українською Православною Церквою, яка є канонічно самостійною згідно з Томосом (Грамотою) Патріарха Олексія II від 27 жовтня 1990 року та підтверджено рішенням Собору Української Православної Церкви 27 травня 2022 року», – йдеться у документі.

Архиєреї УПЦ МП засуджують ці рішення і вважають їх неканонічними.

«Крім цього, це рішення спрямоване на підрив самостійності України та самого буття Української Православної Церкви в тяжких умовах воєнних дій на території України. Адже антиканонічне звільнення митрополита Іларіона, українця за походженням, будівничого Донецької єпархії, багаторічного архипастиря на Донеччині та призначення на його місце архиєрея-росіянина свідчить саме про прагнення Москви анексувати канонічну територію Української Православної Церкви з метою знищення її самостійності та незалежності. Ми не погоджуємось із таким рішенням, вимагаємо його негайної відміни, закликаємо до поваги кордонів канонічної Української Православної Церкви, суверенітету та територіальної цілісності України», – наголошують єрархи УПЦ МП.

Водночас у BBC Україна зауважують, що ця заява з'явилася «за спиною» Онуфрія і без його підтримки.

Представники УПЦ МП стверджують, що рушієм заяви є саме одеський митрополит Агафангел. Він мав давні дружні стосунки з донецьким Іларіоном, тому міг почати таку активність, коли останнього зняла Москва наприкінці жовтня, а УПЦ МП промовчала.

До слова, минулого року у Сімферопольській єпархії відправили на покій митрополита УПЦ Лазаря, а замість нього поставили росіянина. Лазар також був поважною фігурою в УПЦ, але на його захист ніхто не став, додають в BBC.

Сам Агафангел є постійним членом синоду УПЦ МП, має великий вплив на Церкву і колись вважався проросійським. Проте останнім часом робив різкі заяви у бік Москви, особливо коли російська ракета знищила кафедральний собор УПЦ в Одесі.

Як стверджують джерела BBC, деякі представники УПЦ МП розцінили ініціативу 31 єпископа як спробу глорифікувати донецького Іларіона. А це робити у Церкві не радять, адже, як твердять співрозмовники, Іларіон сам нещодавно підписав звернення до РПЦ взяти його єпархію до свого складу. Він, ймовірно, розраховував, що посаду йому все ж збережуть, але помилився, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

До відома, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

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Теги: церква Верховна Рада Московська церква в Україні Українська православна церква закон президент звільнення законопроєкт

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