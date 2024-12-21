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У Хмельницькому жінка наїхала на поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК. Що їй за це?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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У Хмельницькому жінка наїхала на поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК. Що їй за це?
Крривдниці правоохоронця загрожує до п'яти років тюрми
фото з відкритих джерел

Захисниця військовозобов’язаного отримала підозру

Хмельницький міськрайонний суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану, яка завдала легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, кримінальне правопорушення сталося вранці 11 грудня у Хмельницькому. В одному з дворів працівники ТЦК і поліцейський зупинили чоловіка і попросили показати військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу. У відповідь він сказав, що всі документи лежать у його автівці BMW, припаркованій неподалік. Після чого направився у бік машини, сів на переднє пасажирське сидіння і зачинився з середини. На подальші вимоги правоохоронців продемонструвати документи і вийти з автомобіля чоловік не реагував.

У цей час до автомобіля підійшла жінка, сіла на водійське сидіння, зачинивши усі двері транспортного засобу. Далі вона завела машину і почала їхати на поліцейського, який стояв попереду. У результаті жінка бампером в’їхла у ногу правоохоронця. Як наслідок, поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень.

Того ж дня кривдницю було затримано. Жінці оголошено підозру за ч.2 статті 345 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді обмеженням волі до п’яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Разом із нічним домашнім арештом Феміда поклала низку обов’язків на підозрювану. Зокрема, їй заборонено відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; необхідно здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Також жінка повинна повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Як повідомляв «Главком», на Волині жінка поскаржилася в Офіс омбудсмена на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. За її словами, військкоми завдали її чоловіку тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського ТЦК та СП.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Так звана «бусифікація», за його словами, поступово відходить у минуле.

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Теги: Хмельницький поліція військові злочин ТЦК війна

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Кримінал

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