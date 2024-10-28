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Іподиякон УПЦ МП побив військового. Апеляція ухвалила вердикт

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Іподиякон УПЦ МП побив військового. Апеляція ухвалила вердикт
Ухвалу апеляційного суду можна оскаржити у Верховному суді протягом трьох місяців
колаж: glavcom.ua

Згідно з вироком, обвинувачений повинен пройти пробаційну програму «Подолання агресивної поведінки»

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок Хмельницького міськрайонного суду від 10 травня 2024 року щодо іподиякона УПЦ МП Ігоря Слободяна. Це означає, що вирок обвинуваченому церковнику у вигляді пробаційного нагляду на один рік і шість місяців набрав чинності, повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

Ігор Слободян обвинувачувався у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень 26-річному військовослужбовцю Артуру Ананьєву. Інцидент трапився 2 квітня 2023 року в Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Під час богослужіння військовий звернувся до прихожан церкви: «Скільки ще має загинути людей, щоб вони перестали молитися «Московському патріархату?». У відповідь на нього накинувся обвинувачений Слободян, який завдав військовому три удари ногою і два ляпаси в обличчя. У результаті потерпілий отримав забій головного мозку легкого ступеня.

В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив суд закрити справу у зв’язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості його клієнта. Адвокат наполягав: насправді потерпілим є Слободян, а не Ананьєв. Натомість військовий, за словами захисника, вчинив хуліганські дії, оскільки зірвав богослужіння, провокував прихожан та вірян храму закликами та викриками про московських попів. Сторона захисту навіть посилалася на допитаного очевидця події, який стверджував, що буцімто військовий намагався вдарити себе «об косяк порога» храму.

Однак апеляційна інстанція вважала, що хмельницький суд не допустив порушень кримінального процесуального закону, а висновок про доведеність винуватості Ігоря Слободяна у вчиненні кримінального правопорушення зробив на підставі зібраних доказів.

«Суд дав правильну юридичну оцінку діям обвинуваченого, взяв до уваги фактичні обставини заподіяння обвинуваченим тілесних ушкоджень потерпілому; надав оцінку способу та обставинам їх завдання, взяв до уваги кількість нанесених ударів, їх силу, спрямованість, механізм та негативні наслідки», – сказано в ухвалі Хмельницького апеляційного суду.

Вердикт апеляції можна оскаржити у Верховному суді протягом трьох місяців.

У вироку, який набрав чинності, зазначено: на обвинуваченого церковника покладено низку обов’язків: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім цього, Ігор Слободян у рамках покарання має виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки».

Також із обвинуваченого на користь потерпілого стягнуто 37,9 тис. грн матеріальної шкоди і 50 тис. грн моральної компенсації. Іще іподиякон, згідно з вироком, повинен сплатити до держбюджету 3,8 тис. грн витрати на стаціонарне лікування потерпілого і 358 грн до місцевого бюджету у вигляді витрат за комунальні послуги за період перебування потерпілого у Хмельницькій міській лікарні.

Як повідомляв «Главком», після вчинення бійки у храмі помічник священника Ігор Слободян кілька днів перебував у розшуку, переховуючись від правоохоронців.

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Теги: церква суд війна гроші Московська церква в Україні військові Хмельницький злочин вирок

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