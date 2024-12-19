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Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
Деякі українці мають ризик блокування рахунків у Польщі
фото із відкритих джерел

Якщо українці працюють у галузях, в яких роками спостерігається високий ризик шахрайства, їхні рахунки будуть прискіпливо перевіряти у Польщі

Останніми роками Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) помітно активізувала свою діяльність, зосередившись на виявленні недобросовісних платників податків та боротьбі з тіньовим ринком. Про це пише ukrainianinpoland.pl.

У 2025 році українці, які ведуть бізнес у Польщі, а також ті, чиї перекази виглядають підозріло, стикнуться з ризиком блокування банківського рахунку. 

Як підкреслив заступник міністра фінансів Збігнєв Ставицький, галузі, в яких роками спостерігається високий ризик шахрайства, будуть особливо вразливими до перевірок. До таких секторів належать насамперед:

  • будівельні послуги, де часто виставляються фіктивні рахунки-фактури;
  • нематеріальні послуги, які важко перевірити;
  • ІТ-сектор, де незаконні транзакції та фальшиві документи є постійною проблемою.

Саме в цих секторах серед українських підприємців казначейство найчастіше виявляє фіктивні накладні та операції, спрямовані на зменшення податкових зобов’язань. Тому підприємці в цих галузях повинні підготуватися до збільшення кількості перевірок та можливих фінансових наслідків.

Польська податкова служба автоматично отримує інформацію про перекази, що перевищують 15 тисяч євро (приблизно 64 тисячі злотих). Однак, це не тільки великі суми, які є об’єктом уваги.

Інші банківські транзакції, які можуть викликати зацікавлення польської податкової:

  • здійснюються часто, але на невеликі суми і на адресу одного одержувача;
  • надходять від кількох відправників, але мають однакові суми;
  • містять тривожні або неоднозначні назви переказів.

Слід мати на увазі, що переказ з вульгарним або підозрілим описом може бути автоматично заблокований банком. Це також стосується випадків, коли в назві переказу фігурує назва компанії, що перебуває під санкціями.

Якщо польська податкова підозрює злочин або фіскальне правопорушення, вона може заблокувати кошти на банківському рахунку, а також накласти арешт на інші активи, такі як нерухомість або рухоме майно.

Заступник міністра Ставицький підкреслює, що в таких випадках швидкість дій є ключовим фактором. Блокування може відбутися ще до формального початку перевірки, на основі сигналів, виявлених STIR – Інформаційно-комунікаційною системою координаційного центру розрахунків.

STIR – це інструмент, який відстежує фінансові потоки та виявляє порушення, такі як відмивання грошей або ухилення від сплати податків. У разі підозри рахунок може бути заблокований на 72 години. Якщо порушення підтверджуються або є потреба довшого часу для перевірки, блокування може бути продовжено на строк до трьох місяців.

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Теги: Польща майно послуги злочин українці документи арешт бізнес гроші нерухомість банк блокування

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