Спонсор війни: названо головного покупця російських товарів серед країн ЄС

Євростат: Словаччина стала головним покупцем російських товарів у ЄС

Словаччина у серпні стала головним покупцем російських товарів серед усіх країн Європейського союзу, випливає з даних Євростату. У той же час найбільшим торговим партнером РФ залишається Німеччина.

За даними відомства, у вказаний місяць Братислава збільшила закупівлю російської продукції в 2,1 раза – до €320,9 млн. Це дало країні перше місце серед імпортерів країн Євросоюзу. Друге місце посідає Італія (€319,2 млн), далі йде Угорщина (€300,3 млн), випливає зі статистики Євростату.

Продукції більш ніж на 200 мільйонів євро ввезли ще три країни – Австрія, Нідерланди та Іспанія.

Проте в цілому основним торговим партнером країни-агресорки в ЄС залишається ФРН, незважаючи на скорочення торгівлі в серпні на 17% – до €696,3 млн, свідчать дані Євростату. Словаччина ж посідає за цим показником шосте місце, проте за місяць до цього вона була на 13-му, свідчать дані Євростату.

Цікаво, що з моменту повномасштабного вторгення Росії до України Словаччина передала нашій державі військову допомогу на суму майже 700 млн. євро. Про це повідомила прессекретарка Верховного контрольного управління (NKÚ) країни Даніела Болех Добакова. Братислава також отримала лише 82 млн євро від Європейського фонду миру (EPF), який частково компенсує країнам-членам ЄС витрати на витрачену допомогу.