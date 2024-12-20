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На карту поставлений увесь світ. Відносини Трампа і Путіна вступають у нову фазу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На карту поставлений увесь світ. Відносини Трампа і Путіна вступають у нову фазу
Трамп і Путін зустрінуться наступного року
фото із відкритих джерел

Путін хоче зустрічі з Трампом на рівних, під час якої вони розділять світ на сфери впливу

Два самопроголошених геополітичних лідера-альфа-самця зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому – російський диктатор Володимир Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити новий світовий порядок без правил і прав людини. Про це пише The Washington Post.

Путін прагне укласти велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну на милість Кремля, послабить НАТО та закріпить місце Росії як глобальної держави.

Напередодні будь-яких переговорів Кремль ретельно оцінює меседж, амбіції та вразливі місця Трампа, водночас залишаючись обережним щодо його непередбачуваності. До слабких сторін Трампа, на думку російських аналітиків, належать геополітична наївність, коротка концентрація уваги та схильність покладатися на інтуїцію, а не на розум.

«Трамп навмисне мовчить, я думаю, тому що він не знає. Ми бачили його кампанію. Він не є глибокодумцем у геополітичних питаннях», – вважає Костянтин Ремчуков, редактор «Независимой газети»

Найбільшою проблемою між двома лідерами стане війна в Україні, яку Трамп пообіцяв припинити за 24 години. Але Путін висунув суворі умови для будь-якої угоди, включаючи постійне утримання України поза впливом НАТО, значне скорочення її військових і збереження української території. Аналітики не бачать надії на мирну угоду, враховуючи максималістську позицію Путіна та обережність Трампа виглядати слабким, якщо він дасть занадто багато Росії.

«Трамп, як будь-який світовий лідер, хоче вести переговори з позиції сили. Він не хоче, щоб його вважали слабким, і він не хоче, щоб його вважали прихильником Путіну», – сказав старший віцепрезидент Центру вивчення президентства Джошуа Гумінські, 

Як зазначає видання, поки що сигнали між Путіним і Трампом «не свідчать про нову еру тепліших відносин». 

Минулого місяця Путін попередив, що Трамп «не в безпеці», явно маючи на увазі його можливе вбивство: «На жаль, в історії Сполучених Штатів траплялися різні інциденти», – сказав він.

Трамп тим часом натякнув Путіну, який раніше втратив свого сирійського «друга» Башара Асада, що Росія перебуває в «ослабленому стані» через українську війну та економічну боротьбу. «Це його час діяти», – сказав він, прозоро натякнувши Путіну піти на припинення вогню в Україні та мирні переговори.

Як нагадало видання, Путін не терпить західного лібералізму – іноземних лідерів, які читають йому лекції про російські репресії та універсальні цінності, такі як права людини. У Трампі він бачить такого ж нещадного циніка. The Washington Post вважає, що це може бути перевагою, оскільки він прагне перетворити Росію на глобальну державу в новому багатополярному світовому порядку без цінностей прав людини, де глобальні гіганти ділять карту та торгують суверенітетом слабших націй.

Через кілька днів після перемоги Трампа Путін заявив, що його новий порядок майже тут.

«На наших очах виникає абсолютно новий світовий порядок, несхожий ні на що, що ми бачили раніше», – заявив він, додавши, що коли старий порядок, заснований на правилах, мертвий, «йде запекла, безкомпромісна боротьба за формування нового». За його словами, НАТО є «відвертим анахронізмом». Статут ООН, який забороняє вторгнення, був створений переможцями і має бути змінений, оскільки «виникають нові центри сили». Західний лібералізм є «тоталітарним по суті».

«Поки Путін і Трамп готуються до тіньової боротьби, російський лідер відчуває обмеження в часі щодо того, як довго його стиснута санкціями економіка зможе витримати війну, але він робить ставку на те, що це довше, ніж Україна зможе протриматися – особливо, якщо, як вважає Москва, при Трампі будуть скорочені поставки західної зброї», – пишуть журналісти. 

«Путін розраховує на те, що зможе щось вирішити з Трампом. Якщо не вийде, то він (йдеться про Путіна – «Главком») просто продовжить битися, як і раніше. Він розраховує на те, що Україна не зможе довго чинити опір», – сказала Тетяна Станова, старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia.

Нагадаємо, ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон вважає, що російський диктатор Володимир Путін виконає прохання новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Україною та погодиться на припинення війни.

До слова, плани кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ. Для самого російського диктатора Володимира Путіна це був би дуже поганий сценарій.

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Теги: конфлікт переговори Москва диктатор президент Україна Дональд Трамп путін війна НАТО росія

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