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Трагедія у Дніпрі. Росія вбила п'ятьох дітей (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
Трагедія у Дніпрі. Росія вбила п'ятьох дітей (фото)
Наслідки ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі
фото: ДСНС

У Дніпрі крилата ракета влучила в багатоквартирний будинок у житловому кварталі, внаслідок чого загинуло п'ять дітей

Внаслідок ракетної атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі в суботу, 14 січня, загинуло п'ятеро дітей. 

Малюк Микита Зеленський загинув разом із татом Олексієм. Його маму Катерину врятували, вона у реанімації.

Катерина Зеленська з синочком Микитою
Катерина Зеленська з синочком Микитою

Трьохрічна Михайлина Францева та її 13-річна сестричка Лейла, які жили на п'ятому поверсі, загинули разом із мамою Оксаною.

Лейла і Михайлина Францеві та їхня мама Оксана
Лейла і Михайлина Францеві та їхня мама Оксана

Серед загиблих – 15-річна Марія Лебідь, учениця дев'ятого класу. Вона була президентом учнівської ради при НВК №66. Вивчала англійську, захоплювалася танцями та музикою. А вдома вирощувала кімнатні рослини.

«14.01.23 російська ракета вирвала мені серце. Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті», – написала сестра загиблої Аліса Лебідь.

Марія Лебідь
Марія Лебідь

Також обірвалося життя 17-річного студента Національно технічного університету «Дніпровська політехніка» Максима Богуцького.

Коли у будинок потрапила ракета, Максим був вдома сам. Як розповів дядько Максима Олексій, його батьки втратили житло, усі збереження, машину та найгірше свою дитину.

Хлопець був відмінником та старанним студентом.

Максим Богуцький
Максим Богуцький

Крім того, у Національній поліції України повідомили інформацію щодо наслідків ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі станом на 13:30 17 січня:

  • 39 осіб врятовано, з них шість дітей;
  • 44 особи загинуло, з яких п'ять дітей;
  • 79 осіб травмовано, серед них 16 дітей;
  • Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких четверо – діти.

Як повідомляють правоохоронці, неідентифіковано 15 тіл загиблих.

П’ятеро дітей залишилися сиротами. Над трьома опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них попіклуватися.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра був повністю зруйнований під'їзд будинку. 

В одній з лікарень Дніпра розповідали про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко прокоментував, що постраждалих здебільшого привозять з вкрай важкими травмами, адже, за його словами, всі предмети, що були поруч з людиною в момент вибуху, дуже глибоко повлітали в тканини.

Повідомляли, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Також внаслідок ракетної атаки росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло від російських атак з Нікополя. Їхні діти дивом залишилися живими.

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Теги: росія Дніпро ракета трагедія смерть діти війна

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