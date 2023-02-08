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Україна повернула 128 депортованих росіянами дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна повернула 128 депортованих росіянами дітей
Фото: Ruslan-Lytvyn/Depositphotos

Понад 50 із них наразі перебувають на території країн ЄС разом зі своїми батьками чи вихователями

В Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ. Кожен такий випадок вимагає великих зусиль від великої кількості людей. Про це в Гаазі повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, передає Укрінформ.

За її словами, серед повернених дітей наразі понад 50 перебувають на території країн ЄС разом зі своїми батьками чи вихователями.

«Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра – це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину – робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому. Про те, хто ці люди, і як усе відбувається, я зараз говорити не можу, бо це не просто нашкодить процесу повернення дітей, а й може коштувати комусь життя. Після перемоги нашої України обов’язково про все це поговоримо. А зараз маємо багато роботи, яка наближає цю перемогу та мир у сучасному світі», – розповіла представниця Офісу генпрокурора.

Задля повернення маленьких українців додому потрібні об’єднані зусилля міжнародної спільноти та реальні кроки, наголошує Усенко, оскільки класичні дипломатичні методи з окупантами використовувати марно.

«Україна робить усе можливе, але, на жаль, цього недостатньо. Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання – бути в постійному пошуку таких шляхів та бути в діалозі з тими, хто нас підтримує», – додала вона.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ україни розсекретило архіви про депортацію українців в 1950-х роках. В архіві зберігаються документи про депортацію жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

До слова, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.

Теги: окупанти Україна діти депортація

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