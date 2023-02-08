Україна повернула 128 депортованих росіянами дітей

Понад 50 із них наразі перебувають на території країн ЄС разом зі своїми батьками чи вихователями

В Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ. Кожен такий випадок вимагає великих зусиль від великої кількості людей. Про це в Гаазі повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, передає Укрінформ.

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За її словами, серед повернених дітей наразі понад 50 перебувають на території країн ЄС разом зі своїми батьками чи вихователями.

«Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра – це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину – робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому. Про те, хто ці люди, і як усе відбувається, я зараз говорити не можу, бо це не просто нашкодить процесу повернення дітей, а й може коштувати комусь життя. Після перемоги нашої України обов’язково про все це поговоримо. А зараз маємо багато роботи, яка наближає цю перемогу та мир у сучасному світі», – розповіла представниця Офісу генпрокурора.

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Задля повернення маленьких українців додому потрібні об’єднані зусилля міжнародної спільноти та реальні кроки, наголошує Усенко, оскільки класичні дипломатичні методи з окупантами використовувати марно.

«Україна робить усе можливе, але, на жаль, цього недостатньо. Звичні інструменти дипломатії не діють, вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання – бути в постійному пошуку таких шляхів та бути в діалозі з тими, хто нас підтримує», – додала вона.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ україни розсекретило архіви про депортацію українців в 1950-х роках. В архіві зберігаються документи про депортацію жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

До слова, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.