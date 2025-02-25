У київських аптеках іноземці торгували медикаментами із РФ

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 найменувань іноземних препаратів

Препарати потрапляли до України в обхід митниці

Двоє громадян Азербайджану організували незаконне ввезення в Україну та збут російських лікарських препаратів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Національну поліцію.

Правоохоронці повідомили про підозру двом власникам київської мережі аптек та двом фармацевтам за провадження господарської діяльності у взаємодії з Росією. У київських аптеках, зокрема, продавали антибіотики, протизапальні засоби, стимулятори розумової працездатності тощо. Лікарські препарати надходили з території Росії до Молдови рейсовими автобусами. Після цього підозрювані особисто або за допомогою водіїв транспортували їх до України, уникаючи митного контролю.

За попередніми оцінками, внаслідок такої діяльності на розрахункові рахунки мережі російських аптек було перераховано понад 1,5 млн грн, частину яких надалі було сплачено у вигляді податків та зборів до федерального бюджету Росії.

У межах обшуків у мережі аптек, а також за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили понад 100 найменувань іноземних препаратів, у тому числі понад 30 – російського виробництва.

Фігурантам справи загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Києві поліцейські затримали наркоторговця, який пакував психотропні речовини у лампочки та збував поштою.

«Главком» повідомляв, що у Києві також викрили державного нотаріуса, який посприяв незаконному заволодінню квартирою померлої жінки.