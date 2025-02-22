Депутатка Безугла поставила питання Ілону Маску (фото)

Маск заявив, що кожен ліберал, з яким він розмовляв про російсько-українську війну, хоче, щоб цей конфлікт продовжувався вічно

Народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала допис мільярдера Ілона Маска у соцмережі X про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку парламентарки у соцмережах.

«Кожен ліберал із «добрим серцем», з яким я говорю про війну між Росією та Україною, хоче безкінечно кидати людей у м’ясорубку. У них немає жодного плану для перемоги. Поверхневе співчуття, а не справжнє», – написав Маск.

Безугла в свою чергу відповіла коментарем про засновника «Ааль-Каїди», терориста Осама бен Ладена.

«Чому сша не об'єдналися з Бен Ладеном в 2001 році?», – запитала вона Маска.

Нагадаємо, у 1996 році, перебуваючи в Афганістані, емір «Аль Каїди» Усама бен Ладен від імені своєї організації оголосив війну Сполученим Штатам, а Саудівську Аравію назвав «американською колонією». Через два роки організація влаштувала серію вибухів у американських посольствах в Танзанії та Кенії, які забрали життя сотень людей. Після цього бен Ладена внесли до списку десяти найбільш розшукуваних терористів планети.

Свою причетність до найвідомішого теракту – атак на Всесвітній торговий центр в Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні 11 вересня 2001 року – він спершу відкидав. 16 вересня 2001 року телеканал «Аль Джазіра» навіть опублікував відеозвернення, де він заперечував, що має відношення до цих терактів. Однак за кілька років накопичилося доказів, і сам бен Ладен визнав, що віддав наказ терористам-смертникам, які захопили літаки.

Адміністрація президента США Джорджа Буша одразу назвала Усаму бен Ладена «головним підозрюваним в організації терактів 11 вересня» і призначила винагороду у 25 мільйонів доларів за інформацію про його перебування. Сенат США 2007 року проголосував за подвоєння винагороди, але це так і не було реалізовано. Усама бен Ладен став найбільш розшукуваним терористом у світі, але вдало переховувався майже десять років.

2 травня 2011 року під час операції «Спис Нептуна» спецпідрозділи ВМС США спільно з ЦРУ атакували сховище бен Ладена в пакистанському місті Абботтабад. Усама бен Ладен був убитий в ході штурму, і після упізнання на території Афганістану його тіло скинули в море.