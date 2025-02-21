Bloomberg повідомив, коли Україна та США укладуть угоду про корисні копалини

Попередня пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин

Україна та Сполучені Штати хочуть завершити укладання угоди про доступ до рідкоземельних копалин цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Напередодні президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня відмовився підписувати документ під час візиту американського міністра фінансів Скотта Бессента, заявив, що зустріч із Кітом Келлогом «відновила надію».

Попередня пропозиція США передбачала отримання 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від видобутку корисних копалин, що порушувало б українське законодавство, повідомило обізнане джерело видання. Київ запропонував зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, оскільки критики проекту угоди засудили його як такий, що нагадує колоніалізм минулих століть.

За словами співрозмовника, в ідеалі угоду про видобуток корисних копалин слід було б підписати в присутності президентів США і України. Зеленський, який зустрівся з Келлогом, наполягав на зустрічі з Трампом до того, як американський лідер зустрінеться з Путіним.

Однак Зеленський заявив, що пропозиція США не захищає інтереси України. Бессент у свою чергу сказав, що Зеленський запевняв його напередодні Мюнхенської конференції, що Україна підпише угоду на $500 млрд, але потім відмовився.

Цей розрив збігся в часі із публічною суперечкою між Зеленським і Трампом та різким відходом адміністрації США від України. У відповідь на скаргу Трампа щодо непідписання угоди, в якій він розкритикував неспроможність Зеленського провести вибори, український лідер дав відсіч, заявивши, що президент США піддався на російську «дезінформацію».

Як зазначає Bloomberg, США продовжують наполягати на укладенні угоди про видобуток корисних копалин. За словами ще одного джерела, адміністрація США розглядає угоду про видобуток корисних копалин як спосіб зв'язати Америку та Україну. Проте, за словами співрозмовника, значна частина майбутніх гарантій безпеки України залежатиме від Європи.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні «покращений» проєкт угоди про корисні копалини. Axios зазначає, що джерела і з української, і з американської сторін повідомили, що тепер угода має більш реалістичний вигляд.

Раніше Reuters повідомляло, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про поклади корисних копалин, щоб якнайшвидше укласти мирну.

Повідомляється, що з цієї нагоди до Києва прибув спеціальний представник США з питань України та Росії. Він має намір обговорити параметри переглянутого пакту та те, що Україні потрібно в обмін на підписання.

До слова, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини.

Володимир Зеленський заявляв, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Також повідомлялось, що запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.