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Сенат США затвердив Тулсі Габбард главою Національної розвідки. Що про неї відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сенат США затвердив Тулсі Габбард главою Національної розвідки. Що про неї відомо
Габбард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки Україні
фото: REUTERS/Jeenah Moon

На посаді Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько $100 млрд і стане головним радником Трампа з питань розвідки

У середу, 12 лютого, Сенат США затвердив Тулсі Габбард, яка є кандидаткою від президента Дональда Трампа, на посаді директора національної розвідки Сполучених Штатів. Про це повідомляє NBC News.

Як зазначається, Габбард отримала підтримку 52 сенаторів, проти виступили – 48. Серед республіканців, хто виступив проти призначення Габбард, був лише сенатор Мітч Макконнелл – колишній лідер Республіканської партії у Сенаті. Він раніше також проголосував проти іншого кандидата Трампа – Піта Гегсета, який зрештою був затверджений на посаді міністра оборони.

Напередодні Сенат підтримав висунення Тулсі Габбард на посаду директорки нацрозвідки США. На посаді Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько $100 млрд і стане головним радником Трампа з питань розвідки.

До слова, Тулсі Габбард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки Україні. У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО України зазначив, що колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Кремля. Від початку повномасштабної війни Росії проти України Габбард, зокрема, розповідає, що «США винні у військовій агресії» Росії, бо «провокували» агресора багато років, а також що «правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян».

Вона неодноразово з’являлася в ефірі російських пропагандистських телеканалів, де підтримувала наративи РФ щодо війни проти України. Вона також погоджувалася із заявами Кремля про те, що США й Україна розробляли програми біологічної зброї.

Проте вона змінила свою думку. 30 січня 2025 року під час слухань щодо її затвердження вона назвала Росію стратегічним конкурентом та сказала, що саме «Путін розв’язав війну проти України».

Співробітники американської розвідки також були шоковані рішенням новообраного президента Дональда Трампа призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США. 

Видання Time пише, що аналітики розвідки найбільше занепокоєні тим, що Габбард у ролі директорки Національної розвідки може почати цензурувати розвідувальні висновки, які критикують Росію, та припинити фінансування «потенційно перспективних розслідувань».

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Теги: путін гроші партії фінансування Україна Сенат США

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