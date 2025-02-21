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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Північно-Льодовитий союз замість НАТО. Нова божевільна ідея Трампа і Путіна?

glavcom.ua
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На думку верховних послідовників Трампа такий союз – дозволить контролювати ледь не весь світ
фото: depositphotos.com

Чи може «Північно-Льодовитий союз» Трампа та Путіна стати реальністю?

Божевільна ідея, котра захопила мозок деяких топтрампістів – це не просто союз з РФ. Це суперсоюз з Москвою з метою взяття під спільний контроль територій Північного полюса і всієї верхньої частини північної півкулі.

Усі пам’ятають, з якою несподіваною енергією накинувся новоспечений президент США на Канаду і Гренландію. А це – якраз ті території, котрі заважають Штатам та РФ з’єднатися фізично у єдиний простір, вершину планети.

Так, на думку верховних послідовників Трампа, це дозволить контролювати ледь не весь світ.

Розрахунок, зокрема, на те, що передові технології та потеплішання клімату створять у цій частині світу нові величезні життєві простори і відкриють доступ до нових природних ресурсів.

У той час зони південніше будуть ставати все менш придатними для життя через посухи та інші лиха, природні і рукотворні.

І Трамп, і Путін люблять грандіозне божевілля і конспірологію, тож ця концепція обом їм подобається.

Але цим всерйоз захвилювалися північні європейці – фіни, данці, шведи, норвежці. Ці нації, попри відносно невелику кількість населення, надзвичайно активні у допомозі Україні. Бо прямо коло їх кордонів може постати зовсім не дружній до них союз – якщо вже не постав.

Так само хвилюється Британія – у довгі періоди беззмінний лідер у сприянні Україні, котра теж потрапляє під удар.

Що характерно, такі сценарії поведінки російсько-американського союзу серйозно аналізувалися європейцями ще років 30 тому, коли між США та РФ тоді відбувалося чергове потепління стосунків.

Взагалі, за останні два сторіччя мало хто так активно допомагав Москві, як Вашингтон, що свідчить про якусь особливу геополітичну симпатію.

Утім, я вірю у РФ, що її злобна і заздрісна натура достроково зруйнує ці фантазії напівбожевільних.

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Джерело
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Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Україна

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