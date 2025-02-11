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18% українських підлітків не вміють ухвалювати фінансові рішення: дослідження

Валерія Димчук
glavcom.ua
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18% українських підлітків не вміють ухвалювати фінансові рішення: дослідження
На обізнаність підлітків у фінансових питаннях також вплинув соціально-економічний статус
фото: НУШ

Підлітки, які самостійно ухвалюють рішення щодо витрат, краще орієнтуються у фінансах, ніж ті, хто цього не робить

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) представив переклад мінізвіту PISA-2022 «Формування фінансової грамотності учнівства: роль батьківства й соціально-економічних передумов».

Дослідження показало, що 18% підлітків не досягли базового рівня фінансової грамотності, що означає їхню неспроможність застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях.

Дослідження виявило значний розрив у знаннях між підлітками з різним соціально-економічним статусом. Учні з благополучних сімей набрали в середньому на 87 балів більше, ніж їхні однолітки з менш забезпечених родин. Це перевищує один рівень кваліфікації (75 балів), що свідчить про нерівні стартові можливості у фінансовій освіті.

Дані PISA-2022 підтверджують: розмови з батьками про фінанси прямо впливають на знання підлітків.

  • 83% 15-річних школярів обговорюють із батьками витрати на покупки.
  • 76% самостійно ухвалюють рішення про витрати.
  • Підлітки, які самостійно розпоряджаються грошима, у середньому набирають на 30 балів більше за тих, хто не має фінансової незалежності.

Водночас обговорення економічних новин чи сімейного бюджету залишається рідкісним явищем, що може свідчити про нестачу фінансового виховання у сім’ях.

Сучасні економічні виклики вимагають від молоді не лише вміння управляти бюджетом, а й аналізу кредитних ставок, розуміння фінансових продуктів і використання цифрових фінансових інструментів. Відповідно до реформи Нової української школи (НУШ), підприємливість і фінансова грамотність входять до 11 ключових компетентностей, які мають формуватися в учнів.

Однак, враховуючи поточні результати дослідження, очевидно, що формування фінансової грамотності має відбуватися не лише в школах, а й у родинах.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, у яких класах почнуть вивчати фінансову грамотність.

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Теги: освіта Україна фінанси

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