Росіяни припинили лобові штурми на Покровському напрямку: речник «Хортиці» назвав причину

Росіяни не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають підрозділи з сусідніх ділянок фронту

Трегубов: Ми бачимо, що на Покровськ вони не йдуть як на усі попередні міста – просто в лоб, незважаючи на втрати

Російська армія припинила спроби штурмувати позиції українських військ на Покровському напрямку «в лоб», оскільки окупанти почали берегти особовий склад. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі телеканалу «Ми Україна».

За його словами, росіяни також не посилюють своє угруповання на Покровському напрямку свіжими резервами, а перекидають сюди підрозділи з сусідніх ділянок фронту – Новопавлівського чи Торецького напрямків.

«Це не дуже впливає на загальну кількість – їх там і так достатньо багато, щоб вони могли постійно змінювати один одного та проводити ротації», – наголосив Трегубов.

Речник ОСУВ «Хортиця» наголосив, що на Покровському напрямку ворог намагається берегти особовий склад.

«Ми бачимо, що на Покровськ вони не йдуть як на усі попередні міста – просто в лоб, незважаючи на втрати. Тобто тепер вони почали на них хоч трішки зважати», – пояснив Трегубов.

Нагадаємо, у росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

Раніше ми писали, що солдати армії РФ вивісили свій прапор на одному зі схилів під Покровськом. Його знищили українські аеророзвідники.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».