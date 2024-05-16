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У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
Хлопець стверджував, що не знав, що пістолет був заряджений
фото з відкритих джерел

Солдата звільнили від ув'язнення, бо суд встановив, що полковника він застрелив випадково

У Львові Личаківський районний суд засудив старшого солдата за випадкове вбивство полковника. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Трагічний інцидент стався у листопаді 2022 року на території однієї з військових частин у Львові. Військовослужбовці готувалися до навчальних стрільб і перевіряли зброю.

У день проведення занять старший солдат, спільно з іншими військовослужбовцями, за вказівкою помічника командира, отримали в кімнаті зберігання зброї ящик зі зброєю та набоями.

За даними правоохоронців, перебуваючи у кабінеті старший солдат без дозволу взяв до рук пістолет моделі ТТ кал. 7,62х25мм.

«Стоячи праворуч від потерпілого, який також перебував у вказаному приміщенні, не перевіривши наявність спорядженого магазину в пістолеті, здійснив його заряджання шляхом відведення затворної рами у крайнє заднє положення та вільного його повернення вперед дославши набій у патронник, тримаючи зброю у правій руці, повернувся у напрямку полковника, після чого натиснув на спусковий гачок та здійснив один постріл з пістолета у бік останнього», – ідеться у матеріалах справи.

На місце події прибули медики та забрали потерпілого до шпиталю, проте, попри зусилля лікарів, полковник від отриманого поранення помер у госпіталі.

У вироку вказано, що солдат порушив правила поводження зі зброєю і через необережність застрелив полковника.

Сам солдат на суді стверджував, що показав пістолет іншому військовому, а коли обернувся, то «з невідомих йому причин в цей час пролунав постріл та куля вилетіла в сторону полковника».

Хлопець стверджував, що не знав, що пістолет був заряджений. Його слова підтвердили свідки й запевнили, що між загиблим та обвинуваченим не було жодних конфліктів.

Горе-стрільцеві призначили п’ять років в'язниці, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у три роки.

Дружина загиблого полковника у коментарі Zaxid.net розповіла, що не погоджується із винесеним вироком та подаватиме апеляцію.

Раніше суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення.

Нагадаємо, військовослужбовець, який вихвалявся, що не повернеться на службу з відпустки та підбурював до втечі інших військових, отримав підозру.

Раніше у Тернопільській області суд притягнув до відповідальності жінку, яка систематично здійснювала домашнє насильство психологічного характеру щодо свекрухи.

До слова, у Броварах Київської області нетверезий чоловік зі зброєю у закладі нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання.

Теги: вбивство солдат правила поранення пістолет полковник

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