На Одещині застрелився місцевий депутат – ЗМІ
Тимофєєв вистрілив собі у голову з пістолета
В Одеській області знайшли мертвим депутата Шабівської сільської ради Василя Тимофєєва. Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела.
Відомо, що Тимофєєв був із партії «Довіряй справам».
Зазначається, що Тимофєєв вистрілив собі у голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.
У передсмертній записці депутат попросив нікого не звинувачувати в тому, що трапилося.
Нагадаємо, у березні курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду.
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