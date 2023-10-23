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На Одещині застрелився місцевий депутат – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині застрелився місцевий депутат – ЗМІ
фото ілюстративне

Тимофєєв вистрілив собі у голову з пістолета

В Одеській області знайшли мертвим депутата Шабівської сільської ради Василя Тимофєєва. Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела.

Відомо, що Тимофєєв був із партії «Довіряй справам».

Зазначається, що Тимофєєв вистрілив собі у голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

У передсмертній записці депутат попросив нікого не звинувачувати в тому, що трапилося.

Нагадаємо, у березні курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду.

1 червня у Хмельницькому застрелився курсант академії прикордонної служби.

Нещодавно на Львівщині мисливець застрелив племінника.

Теги: пістолет самогубство депутат

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