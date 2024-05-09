Як військовий перетворився на дезертира: деталі від ДБР

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

Військовослужбовець, який вихвалявся, що не повернеться на службу з відпустки та підбурював до втечі інших військових, отримав підозру. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань

Як зазначається, фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі дислокується на фронті на Півдні України.

«Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт», – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше «Главком» повідомляв, що військовозобов’язаний із Рівненщини ухилився від мобілізації, за що отримав три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього представники ТЦК та СП намагалися вручити чоловіку повістку про відправку до військової частини на 18 травня 2023 року, але той відмовився.

У суді обвинувачений спочатку пояснив: не бажає служити, бо не може залишити вдома свою матір, яка хворіє. Далі сказав, що готовий відбувати реальний термін покарання, який передбачає стаття 336 Кримінального кодексу «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації». Та попросив суд призначити мінімальний термін покарання.

Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені особи за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.