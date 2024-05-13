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Суд оштрафував невістку, яка облаяла свекруху

Руслан Афончиков
glavcom.ua
Суд оштрафував невістку, яка облаяла свекруху
У справі йдеться про те, що своїми діями жінка могла заподіяти шкоду психологічному здоров'ю постраждалої
фото: ti-ukraine

Невістка отримала штраф у розмірі 170 тис. грн за нецензурні образи в бік свекрухи

У Тернопільській області суд притягнув до відповідальності жінку, яка систематично здійснювала домашнє насильство психологічного характеру по відношенню до свекрухи. Про це повідомили Тернопільскі Події з посиланням на постанову Кременецького райсуду.

За даними суду, домашнє насильство виражалося у висловлюванні невістки нецензурними та образливими словами в адресу соєї свекрухи. Такі епізоди траплялися систематично на протязі довгого часу.

У справі йдеться про те, що своїми діями жінка могла заподіяти шкоду психологічному здоров'ю постраждалої, чим вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 173-2 КУпАП.

Суд визнав невістку винною та оштрафував її на 170 тис. грн. При цьому, жінка навіть не з’явилася на судове засідання, хоча була поінформована щодо часу та місця проведення.

Нагадаємо, що восени Шумський районний суд оштрафував жінку за те, що обматюкала свекруху у Viber. Сума штрафу тоді також склала 170 тис. грн.

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Теги: сварка домашнє насильство штраф суд

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