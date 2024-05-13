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Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
Правоохоронець не зможе рік обіймати посади у правоохоронних органах
фото з відкритих джерел

Обвинувачений мав доступ до персональних даних потерпілих, тому склав на них протоколи

Рокитнівський районний суд виніс вирок поліцейському, який складав постанови на людей за вигадані порушення, аби покращити показники своєї роботи. За це правоохоронця оштрафували на 34 тис. грн і відсторонили від роботи на рік, повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду від 8 травня, у січні 2022 року Володимир Лесковець виніс постанову на жителя Рокитного нібито за куріння у невстановленому місці. Також поліцейський вказав, що чоловік перебував на залізничному вокзалі у брудному одязі й порушував громадський порядок. Того ж дня Володимир Лесковець виніс постанову на ще одного місцевого жителя за аналогічне порушення.

Обвинувачений мав доступ до персональних даних потерпілих, тож склав на них протоколи. Відтак, чоловіки мали заплатити по 51 грн штрафу за злочини, які ніколи не вчиняли.

Суддя Алла Комзюк визнала поліцейського винним у службовому підробленні (ч. 1 ст. 32 і ч. 1 ст. 366 ККУ) й призначила 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах строком на рік. Крім того, він має заплатити 15 145 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, військовослужбовець, який вихвалявся, що не повернеться на службу з відпустки та підбурював до втечі інших військових, отримав підозру.

Раніше у Тернопільській області суд притягнув до відповідальності жінку, яка систематично здійснювала домашнє насильство психологічного характеру щодо свекрухи.

До слова, у Броварах Київської області нетверезий чоловік зі зброєю у закладі нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання.

Теги: поліція суд Рівненщина штраф

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