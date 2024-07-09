У Мукачеві чоловік погрожував ножем поліцейським та військовим (відео)

Нападника затримано, йому загрожує кримінальна відповідальність





Сьогодні, 9 липня, на залізничному вокзалі Мукачева під час проведення заходів оповіщення чоловік почав погрожувати ножем поліцейським та військовим. Про це інформує пресслужба Закарпатського ОТЦК та СП.

«Сьогодні під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем. Працівники поліції затримали нападника», – йдеться в повідомленні.

Поліція нагадує, що під час воєнного стану пересування без документів заборонено, а погрози військовим та поліцейським під час виконання службових обов'язків є кримінальним злочином.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами Збройних сил України на території регіону.

Також повідомлялося, що завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині. Про це повідомляє прксцентр СБУ.