Атака РФ на «Охматдит»: з'явилися фото руйнацій всередині лікарні

Ляшко: Наразі відбувається евакуація пацієнтів, серед них – хворі з реанімації, де немає електрики, води й кисню

Міністр охорони здоров'я: Постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії

У понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару було сильно пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Як стало відомо, було частково зруйновано корпуси лікарні, деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.

фото: Facebook / НДСЛ Охматдит

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

фото: Facebook / НДСЛ Охматдит

Також кореспондент Главкому опублікував відео з укриття, в якому під час повторних повітряних тривог перебували працівники, пацієнти закладу.

😢Відео з укриття «Охматдиту», в якому під час повторних повітряних тривог перебували працівники, пацієнти лікарні. pic.twitter.com/NHbXh9Na32 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 8, 2024

Наразі відбувається евакуація пацієнтів, серед них – хворі з реанімації, де немає електрики, води й кисню. Ляшко зауважив, що людей перевозять до всіх лікарень МОЗ у столиці.

фото: Facebook / НДСЛ Охматдит

фото: Facebook / НДСЛ Охматдит

Декілька годин тому Кличко заявив, що в лікарні «Охматдит» загинуло двоє людей. Обоє дорослі. Зокрема, одна лікарка. Загалом у лікарні «Охматдит» наразі перебуває 16 постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу столиці. Серед них семеро дітей. 15 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. За інформацією Київського міського голови Віталія Кличка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на медичний заклад. На місці події продовжують працювати екстрені служби, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки обстрілу.