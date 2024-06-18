Стало відомо, яке покарання отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ під Бахмутом

Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року

Зловмисник передавав агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині. Про це повідомляє прксцентр СБУ.

Повідомляється, що зловмисник передавав агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які брали участь у боях під Бахмутом навесні 2023 року.

Окупанти використовували розвіддані для планування бойових операцій з використанням авіабомб, важкої артилерії та штурмових груп.

«Контррозвідники СБУ затримали російського агента під час контрдиверсійних заходів у травні 2023 року», –йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідчі Служби безпеки встановили, що затриманим є мешканець Костянтинівки, який був дистанційно завербований кадровим співробітником російської спецслужби.

Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, в якому регулярно видаляв листування.

За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати грошову «винагороду», що мала надійти на його банківську картку.

Однак, СБУ затримала агента раніше, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала спробу федеральної служби безпеки Росії отримати актуальні дані геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці заочно повідомили про підозру експрикордоннику з Луганської області, який на початку повномасштабного вторгнення РФ втік на окуповані території. Разом з дружиною він оформив документи про нібито його перебування у полоні, повідомляє Офіс генерального прокурора (ОГП) та Державне бюро розслідувань (ДБР).

До слова, мер Хмельницького Олександр Симчишин прокоментував затримання начальника відділу програмного забезпечення – Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міськради Руслана Бітюкова, якого підозрюють у роботі на ворога. Симчишин уточнив, що Служба безпеки давно стежила за російським агентом.