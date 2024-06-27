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Триває атака "Шахедами": з Півдня дрони прямують на Вінниччину

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Триває атака
Шахеди знову атакують Південь
Фото: armyinform.com.ua

На Півдні країни триває атака "Шахедами". О 00.10 Повітряні сили попередили що  ударні БпЛА прямують з Миколаївщини курсом на Одещину.

Атака триває ще звечора, 21:57 військові повідомили, що ударні БпЛА курсують на Херсонщині у північно-західному напрямку.

Станом на 00.22 актуальна карта тривог виглядає так:

.

За оновленими даними ПС станом на 00.29:

Рух ворожих БпЛА:
1. Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
2. Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.
3. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.

Як вберегтись  при атаці дронів

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції та Міністерство внутрішніх справ випустило ряд порад щодо правил безпеки під час атак дронами.

Триває атака
Теги: Миколаїв військові

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