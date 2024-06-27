Триває атака "Шахедами": з Півдня дрони прямують на Вінниччину
На Півдні країни триває атака "Шахедами". О 00.10 Повітряні сили попередили що ударні БпЛА прямують з Миколаївщини курсом на Одещину.
Атака триває ще звечора, 21:57 військові повідомили, що ударні БпЛА курсують на Херсонщині у північно-західному напрямку.
Станом на 00.22 актуальна карта тривог виглядає так:
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За оновленими даними ПС станом на 00.29:
Рух ворожих БпЛА:
1. Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
2. Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.
3. БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.
Як вберегтись при атаці дронів
Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції та Міністерство внутрішніх справ випустило ряд порад щодо правил безпеки під час атак дронами.
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