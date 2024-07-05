Взяв трохи алмазів для дружини: поліція висунула звинувачення експрезиденту Бразилії

Folha de S.Paulo: Поліція звинуватила Болсонару у відмиванні грошей, злочинному співробітництві та розкраданні коштовностей

Поліція Бразилії висунула колишньому президентові Жаїру Болсонару (січень 2019-січень 2023) звинувачення у відмиванні грошей, участі у злочинній спільноті та привласненні державного майна. Про це пише Folha de S.Paulo.

Федеральна поліція Бразилії звинуватила колишнього президента Жаїра Болсонару в розкраданні коштовностей, які він отримав на посаді глави держави, зокрема предметів розкоші, подарованих урядом Саудівської Аравії.

Щодо Болсонару та ще 11 осіб відбувається розслідування справи, пов'язане з незадекларованими алмазами, які Болсонару отримав у подарунок від влади Саудівської Аравії, коли обіймав посаду глави держави.

За даними газети O Estado de S.Paulo, у жовтні 2021 року радник тодішнього міністра гірничодобувної промисловості та енергетики Бенту Альбукерке намагався ввезти до Бразилії комплект ювелірних виробів, що складається із сережок, намиста, кільця та годинника Chopard. Коштовності вартістю $3 млн вилучили митники. Альбукерке стверджував, що прикраси призначалися дружині Болсонару Мішель. Пізніше до Бразилії ввезли другий комплект – годинник, ручку, каблучку, запонки та чотки.

Коштовності були подаровані Бразиилії урядом Саудівської Аравії в 2019 році

Частину коштовностей вилучили митники у міжнародному аеропорту Сан-Паулу у жовтні 2021 року, коли знайшли їх у рюкзаку помічника уряду, який повертався з Ер-Ріяду.

Розслідування також показало, що Мауро Сід, колишній помічник Болсонару продав годинник Rolex і Patek Philippe магазину в США в червні 2022 року на загальну суму $68 тис. Ці годинники були подаровані урядом Саудівської Аравії в 2019 році. Болсонару особисто отримав готівку від продажу двох розкішних годинників.

Згідно з бразильським законодавством, громадяни, які прибувають з-за кордону, повинні декларувати товари вартістю понад $1 тис. Якщо ціна перевищує цю суму, стягується мито у розмірі 50% вартості. Видання зазначає, що коштовності було б звільнено від податку, якби це був подарунок Саудівської Аравії народу Бразилії, а не Болсонару.

Якби коштовності були подарунком Бразилії від Саудівської Аравії, вони б не оподатковувалися, але не належали б самому Болсонару. Швидше, додали б до президентської колекції.

Флавіо Болсонаро, старший син колишнього президента і нинішній сенатор, заявив у заяві після висунутого в четвер звинувачення, що переслідування його батька було «відвертим і безсоромним». Окрім Болсонаро, поліція висунула звинувачення ще 10 особам, зокрема Мауро Сіду та двом адвокатам Болсонаро Фредеріку Вассефу та Фабіо Вайнгартену, повідомляє одне з джерел видання.