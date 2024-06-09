В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході

Машина мчала на великій швидкості

У Одесі водій BMW влетів у натовп на пішохідному переході. Відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки. Трапилося це біля торгового центру «Рів'єра».

Як видно на кадрах, машина на великій швидкості спершу протаранила інше авто, потім проїхала пішохідний перехід.

Зупинити BMW змогли лише сміттєві контейнери.

В Одесі BMW вилетів прямо у натовп людей на пішохідному переході!



Попередньо 6 постраждалих. pic.twitter.com/KFay1iKVeV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 9, 2024

За даними одеських Telegram-каналів, постраждали четверо людей, їх забрала «швидка». Водій автівки живий, за свідченням очевидців, він був нетверезим.

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах. Біля місця аварії стояло три швидкі і декілька машин поліції.