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В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході
Зупинити BMW змогли лише сміттєві контейнери
фото з відкритих джерел

Машина мчала на великій швидкості

У Одесі водій BMW влетів у натовп на пішохідному переході. Відповідне відео оприлюднили місцеві пабліки. Трапилося це біля торгового центру «Рів'єра».

В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході фото 1

Як видно на кадрах, машина на великій швидкості спершу протаранила інше авто, потім проїхала пішохідний перехід.

Зупинити BMW змогли лише сміттєві контейнери.

За даними одеських Telegram-каналів, постраждали четверо людей, їх забрала «швидка». Водій автівки живий, за свідченням очевидців, він був нетверезим.

В Одесі BMW вилетіло у натовп людей на пішохідному переході фото 2

Раніше повідомлялося, що у центрі столиці сталася аварія, від удару машина перевернулася на дах. Біля місця аварії стояло три швидкі і декілька машин поліції.

Теги: водій аварія Telegram відео

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